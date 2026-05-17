Son Mühür - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon sergilediği performansla kümede kalma mücadelesini başarıyla tamamlayan Aliağa Petkimspor’da, yeni sezon yapılanması öncesi önemli bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilcisinin başarılı oyun kurucusu David Efianayi, takıma veda ederek kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı.

İsrailli ünlü basketbol gazetecisi Roi Cohen’in paylaştığı kulis bilgilerine göre; ABD’li deneyimli guard, İsrail Basketbol Ligi’nin en köklü ve güçlü ekiplerinden biri olan Maccabi Tel Aviv ile el sıkıştı. Sezonun kalan bölümü için İsrail deviyle 1.5 aylık kısa süreli bir sözleşmeye imza atan 31 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, kariyerine EuroLeague sahnesinde de boy gösteren dev bir organizasyonda devam edecek.

İstatistikleriye dikkat çekti

Türkiye parkelerine hiç de yabancı olmayan David Efianayi, ülkemizde oldukça hareketli bir kariyer grafiği çizdi. Deneyimli oyun kurucu, daha önce 2023-2024 sezonunda da Aliağa Petkimspor formasını terletmiş, ardından geçtiğimiz sezonu Galatasaray ve Mersin Spor formaları altında geçirerek ligi yakından tanıdığını kanıtlamıştı.

2025-2026 sezonunda yeniden Aliağa temsilcisine geri dönen ve takımın ligde kalma mücadelesinde kritik bir rol üstlenen Efianayi, bu süreçte tam 29 resmi müsabakada görev alarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Süper Lig'de çıktığı bu karşılaşmalarda maç başına 10.1 sayı ve 1.7 asist ortalamaları yakalayan ABD'li yıldız, Petkimspor formasıyla görevini tamamlamış olarak İzmir'den ayrılarak yeni takımının yolunu tuttu.