Hazine ve Maliye Bakanlığının kamuda hesap verebilirlik adımları devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın 9 Nisan'da İstanbul'da toplanan olağan genel kurullarından dikkat çeken bir karar çıktı. Banka yönetim kurulu üyelerinin aile fertlerine kullandırılan kredilerdeki mevcut sınırlar kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yeniden belirlendi.

İKİNCİ DERECE AKRABALARA LİMİT GELDİ

5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde bugüne kadar sadece eş ve çocukları kapsayan kredi kullanım engelleri genişletildi. Yönetim kurulu üyelerinin anne, baba ve kardeşleri de bu kısıtlama listesine eklendi. Yeni kararla birlikte söz konusu yakınlar, bankadan ancak yöneticinin aylık net maaşının 5 katı tutarında kredi kullanabilecek. Çek karnesi ve kredi kartı taleplerinde ise tavan limit maaşın 3 katı olarak uygulanacak. Bu limitleri aşan hiçbir başvuru işleme alınmayacak.

TARIM VE ESNAF KREDİSİ İSTİSNA TUTULDU

Uygulamaya konulan yeni kısıtlamalarda hak kayıplarını önleyecek bir istisna yapıldı. Hazine destekli tarımsal krediler ile esnaf kredileri sınırlandırmalardan etkilenmeyecek. Ziraat Bankasının çiftçilere, Halkbank'ın ise esnafa sağladığı sübvansiyonlu finansman imkanları sadece bu bankalar üzerinden yürütülüyor. Üreticinin ve esnafın finansmana erişiminin kesilmemesi amacıyla bu krediler kapsam dışı bırakıldı.