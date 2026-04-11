Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı iştirakle ve market zincirlerinde ortaya çıkan problemli mali tablo ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Bakan İbrahim Yumaklı’ya sorular yöneltti.

İdris Şahin: Mızrak artık çuvala sığmıyor

İştiraklerin ve market zincirlerinin öz kaynak yapısının çökmek üzere olduğunun altını çizen DEVE Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, “Madalyonun öteki yüzünde 4,7 milyar liralık devasa bir net zarar duruyor. Bağımsız denetim raporlarına göre Merkez Birliği’nden bu şirkete 6,3 milyar liraya varan bir kaynak aktarımı yapılmış. Bu destekler olmasa şirketin öz kaynak yapısı tamamen çökecekti.

Şimdi sormak lazım: Bu devasa kaynak aktarımları hangi hukuki dayanakla yapıldı? Çiftçinin alın teri, marketlerin verimsiz yönetimini sübvanse etmek için mi kullanılıyor? Mızrak artık çuvala sığmıyor. Öz kaynakları eriyen, borca batıklık riskiyle karşı karşıya kalan bir kurumun tarım sektörüne nasıl bir faydası olabilir? Ticaret Bakanlığı’nın lisans iptali sürecini başlattığı bir tabloda, Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi uyarınca hangi işlemler yapılmıştır? Faaliyet belgesi iptal edilme noktasına gelen bir iştirak için bugüne kadar hangi idari inceleme başlatılmıştır?” şeklinde konuştu.

“Sürecin bu kadar uzamasına hangi kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar sebep olmuştur?”

Ayrıca, 23 Ocak tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinin hala sonuçlandırılmamış olmasını eleştiren Şahin, “23 Ocak tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi süreci, nedense aylarca sonuçlandırılamamış, işçinin hakkı 9 Nisan’a kadar bekletilmiştir. Zararların faturası yönetenlere değil de, alın teri döken personelin ücret artışlarına mı kesilmek istenmiştir? Sürecin bu kadar uzamasına hangi kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar sebep olmuştur?” dedi.

“Kamuoyu bu soruların cevabını bekliyor”

Son olarak, iktidarı şeffaf olmaya çağıran DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Tarım Kredi ve iştirakleri birilerinin arpalığı değil, çiftçinin öz malıdır.

Bir tarafta milyarlık zararlar ve teknik iflas tartışmaları, diğer tarafta hakkı geciktirilen çalışanlar varken sessiz kalmayacağız. Bu kurumlar kimin adına yönetiliyor ve bu devasa zararların hesabını kim verecek? Kamuoyu bu soruların cevabını bekliyor.”