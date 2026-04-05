Antalya’da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap PYY Bisiklet Yol Yarışları, Akhisar İlçe SK sporcularının üstün performansıyla dikkat çekti. 03-05 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda kulüp, bireysel ve takım kategorilerinde önemli dereceler elde etti.

U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz, hem bireysel zamana karşı hem de yol yarışında birincilik kürsüsüne çıkarak büyük başarı kazandı. U11 Kadınlar kategorisinde Elif Koç birinci olurken, Rümeysa Meryem Kaymaz ve Zeynep Şahin üçüncülük elde ederek kulübe madalya kazandırdı.

Erkekler kategorisinde de dikkat çeken dereceler geldi. U13 Erkekler kategorisinde Berkay İlikhan ikinci olurken, U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin de ikinci sırada yer aldı. Elde edilen bu sonuçlarla Akhisar İlçe SK, takım klasmanında birincilik elde ederek organizasyona damga vurdu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, “Sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışması bu başarıyı getirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.