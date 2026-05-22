Altınordu Voleybol,2026-2027 sezonu öncesi yeniden yapılanmaya yönelik önemli bir adım atarak altyapıdan Takım’a tüm sportif organizasyonların antrenör Onu Işıkçı’ya teslim edildiği bildirildi.Geride kalan sezon genç oyuncularla mücadele eden İzmir temsilcisi, ligde düşme riskinin bulunmamasıyla beraber sahada büyük bir mücadeleye imza attı. Kırmızı-lacivertliler, sezonu iki galibiyetle noktaladı.



Arkas Spor’da kadın voleybolunda görev yapan ve özellikle 2019-2020 ile 2023-2024 sezonlarında önemli çalışmalara imza atan Onur Işıkçı’nın, İzmir’in önemli kulüplerinde aldığı görevlerle dikkat çektiği biliniyordu.



İzmir'de daha önce Arkas Spor'un kadın takımında da görev yapan Işıkçı'yla ilgili, "Altınordu Voleybol’da yeni dönem yapılanması kapsamında altyapı ve A Takım, deneyimli antrenör Onur Işıkçı’ya emanet edildi. Uzun yıllardır Türk voleybolunda farklı yaş kategorilerinde görev yapan Onur Işıkçı, özellikle altyapı oyuncu gelişimi ve takım organizasyonu konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Yeni dönemde Altınordu Voleybol’un altyapıdan A Takım’a uzanan sportif yapılanmasını yönetecek. Kulüp kültürünü yakından bilen, genç sporcuların gelişimine verdiği önem ve çalışma disipliniyle öne çıkan Onur Işıkçı’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz. Altınordu Voleybol ailesi olarak birlikte nice başarı hikâyelerine imza atacağımıza inanıyoruz" açıklaması yapıldı.