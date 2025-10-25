Son Mühür - ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımların ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı. Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara çıkarken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışları pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi. 25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı ve bu, tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kaydedildi. Benzin ve otogazda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

25 Ekim 2025 Akaryakıt fiyatları

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 55,31 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 56,46 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,52 TL

Motorin: 56,77 TL

LPG: 27,53 TL