Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda AK Parti’ye eleştirilerde bulunarak, toplumsal tabandan gelen muhalefet dalgasını hissetmesi gerektiğini vurguladı.

Abdurrahman Dilipak: AK Parti dipten gelen dalgayı hissediyor mu?

AK Parti’nin dipten gelen dalgayı fark edemezse, bu sürecin artarak Tsunamiye dönüşeceğini kaydeden gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, “AK Parti dipten gelen dalgayı hissedebiliyor mu? Eğer bu dalganın farkına varmayacak olursa, bu dalgalar daha da artarak bir tsunamiye dönüşebilir. O zamanda arkalarında bir bir enkaz bırakarak ortada kalabilirler. Yükselen eleştiri dalgası dışarıdan değil, içeriden. Eleştiriler ve talepler karşılığını bulmadığı düşüncesi giderek daha çok dile getiriliyor.” dedi.

“AK Parti’de olan durum diğer partiler için de geçerli”

Son olarak, AK Parti’de var olan durumun diğer siyasal partiler için de geçerli olduğunu aktaran Dilipak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Siyasilerin artık sadece dışındakilerle değil, kendi iç muhalefeti ile de başları belada. AK Partide olan durum diğer partiler için de geçerli. Zaafiyet ortaya çıkınca birileri ötekileri bu işin sebebi ve sorumlusu gibi görüyor ve gösteriyor.

Bir başarı söz konusu olduğunda da bunu sahipleniyor ve ötekilere rağmen bu başarının elde edildiğini, engellenmeselerdi daha büyük bir başarının mümkün olacağını söylüyorlar.”