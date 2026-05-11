Son Mühür - ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, pazar gecesi yaptığı açıklamada, hantavirüs salgınının görüldüğü yolcu gemisinden tahliye edilen bir ABD vatandaşında hantavirüs belirtilerinin ortaya çıktığını, bir diğer yolcunun ise Andes virüsüne yönelik PCR testinde hafif pozitif sonuç verdiğini duyurdu. MV Hondius’ndan toplam 17 ABD vatandaşının ülkeye döndüğü belirtilirken, HHS açıklamasında her iki yolcunun da tedbir amacıyla uçaktaki biyolojik güvenlik ünitelerinde seyahat ettiği ifade edildi.

Sempton göstermedi...

Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan yolcuda herhangi bir belirti görülmediği bildirildi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda 17 yolcunun tamamı, hava yoluyla ABD'ye doğru yoldadır; yolcuların ikisi, aşırı ihtiyat nedeniyle uçağın biyokoruma ünitelerinde seyahat etmektedir. Bir yolcu şu anda hafif semptomlar göstermekte ve bir başka yolcu And virüsü için hafif PCR pozitif çıkmıştır."

Tahliyeler ülkelere göre devam ediyor...

Tenerife’deki limana yanaşan gemide bulunan yolcular, uyruklarına göre belirlenen karantina prosedürleri kapsamında tahliye edilerek ülkelerine gönderilmeye başlandı. İlk olarak İspanyol yolcular gemiden çıkarıldı ve ardından Madrid’e götüren bir uçağa bindirilerek askeri hastanede gözetim altına alındı. Fransız ve İngiliz yolcuların tahliyesi de daha sonra gerçekleştirildi.

Hollandalı yolcuların da tahliye uçaklarına yönlendirildiği görüldü. Yetkililer, gemideki salgınla bağlantılı en az 9 doğrulanmış veya şüpheli hantavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Vakalardan 3’ünün ölümle sonuçlandığı, hayatını kaybedenler arasında Hollandalı bir çift ile Alman bir kadının bulunduğu belirtildi.