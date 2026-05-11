Seferihisar'ı listede çekişen başka isimler de var. Karaburun bakir koylarıyla, Foça balıkçı kasabası dokusuyla, Urla ise üzüm bağlarıyla huzur arayanların adres defterinde duruyor. Tercihiniz neye göre olacak, gelin bakalım.

İzmir'in en sakin ilçesi neden Seferihisar?

İzmir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Seferihisar, 2009 yılında Türkiye'nin Cittaslow ağına katılan ilk ilçesi oldu. Bu unvan boşuna verilmedi; nüfus kriteri, çevre politikaları, kentsel yaşam kalitesi gibi onlarca maddenin altından kalkmak gerekiyor.

Sığacık Mahallesi, Seferihisar'ın kalbi sayılır. Taş evler, dar sokaklar, cumartesi pazarı ve küçük liman bir araya gelince ortaya bambaşka bir atmosfer çıkıyor. Mandalina bahçeleri, enginar tarlaları ve antik Teos limanı da cabası. Burada hayat saat değil mevsim tutuyor.

Karaburun: kalabalıktan en uzak köşe

Sakinlik denince bazı İzmirliler ise Karaburun'u bir adım öne koyuyor. Yarımadanın ucunda yer alan ilçe, şehir merkezine uzaklığı sayesinde endüstriyel kirlilikten ve yoğun trafikten neredeyse muaf. Mordoğan, Sazak ve Kösedere köyleri kafa dinlemek için biçilmiş kaftan. Yaz aylarında bile boş koylar bulmak mümkün.

Karaburun'un dezavantajı ise aynı zamanda avantajı: ulaşım kolay değil. Ama tam da bu yüzden bakir kalmayı başarıyor.

Foça ve Urla: orta yol arayanlar için

Şehirden tamamen kopmak istemeyenler için Foça ve Urla iyi birer alternatif. Foça da Cittaslow listesinde bulunuyor. Siren Kayalıkları, Akdeniz fokunun yaşadığı koylar ve Yenifoça'nın taş evleri ilçeye otantik bir hava katıyor. Konut fiyatları da Çeşme ve Urla'ya kıyasla daha makul seviyede.

Urla ise son yıllarda sanat galerileri, butik şarap üreticileri ve gastronomi rotalarıyla farklı bir kitleyi kendine çekiyor. Sakinliği seven ama sosyal yaşamdan da vazgeçemeyen profil için iyi bir uzlaşma noktası.

Şehir merkezine en yakın huzur: Güzelbahçe

İzmir'i terk etmeden sakin bir yaşam isteyenlerin gözdesi Güzelbahçe. Merkeze yakın, sahil restoranları sıralı, deniz manzaralı. Metropol imkanlarından kopmadan nefes almak isteyenler için en pratik seçenek burası.

Sonuçta İzmir'in en sakin ilçesi sorusunun tek bir doğru cevabı yok; aradığınız sakinliğin türüne göre Seferihisar, Karaburun, Foça ya da Güzelbahçe arasında bir tercih yapmak gerekiyor.