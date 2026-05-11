MV Hondius’nde görülen hantavirüs vakaları sonrası tahliye edilen yolcularla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Fransa’ya getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs belirtilerinin tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu yolcunun sağlık ekipleri tarafından gözetim altında tutulduğu ve durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Tahliyeler devam ediyor

Arjantin’den yola çıkarak Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye gitmek üzere sefer yapan ve hantavirüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği gemi, Tenerife’deki Granadilla Limanı’na yanaştı. İspanyol Sivil Savunması tarafından yayımlanan görüntülerde, limanda alınan geniş güvenlik önlemleri ile tahliye çalışmalarına ilişkin detaylar dikkat çekti.

Yetkililer, yolcuların güvenlik konvoyu eşliğinde Sur-Reina Sofia Havalimanı’na sevk edildiğini duyurdu. Yolcuların sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra ülkelerine gönderildiği aktarıldı.

İzole edildiler

Yerel kaynaklar, Fransız yolcuları taşıyan uçağın Paris’e ulaştığını ve yolcuların havalimanında acil müdahale ekipleri tarafından karşılandığını bildirdi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Fransa’ya getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs belirtilerinin tespit edildiğini açıklarken, tüm yolcuların sıkı sağlık tedbirleri kapsamında izolasyona alındığını duyurdu. Fransız makamları, yolcuların ilk olarak 72 saat hastanede gözetim altında tutulacağını, ardından 45 günlük ev karantinası sürecinin uygulanacağını açıkladı.

5’er kişilik gruplar halinde...

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, daha önce yaptığı açıklamada tahliye sürecinin belirlenen plan doğrultusunda aşamalı olarak yürütüldüğünü ifade etti. İlk etapta İspanyol vatandaşlarının 5 kişilik gruplar halinde küçük botlarla karaya çıkarıldığı belirtilirken, ardından Hollandalı yolcuların tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, sonraki aşamalarda Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD vatandaşlarının gemiden indirildiğini aktarırken, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Asya ülkelerinden yolcuların ise en son tahliye edileceğini açıkladı.

Öte yandan yaklaşık 30 kişilik mürettebatın gemide kalmaya devam edeceği ve MV Hondius’nun seferine Hollanda yönünde devam edeceği açıklandı. Yetkililer, hantavirüs riski nedeniyle hem tahliye sürecinin hem de sağlık kontrollerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.