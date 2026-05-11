Hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eden bu okullar Karşıyaka, Bornova, Balçova ve Bayraklı gibi farklı semtlere dağılmış durumda. Hangisini seçeceğin tamamen ilgilendiğin dans türüne ve oturduğun semte göre değişiyor.

İzmir'in en iyi dans okulları arasında Crystals Dance Academy

Şehrin köklü adreslerinden biri Crystals Dance Academy. Kurucusu Firuze Güreşir, Türkiye Dans Sporları Federasyonu lisanslı hakem ve antrenör. 2006'da modern dans takımı Crystals Dance Team'i, 2009'da ise akademiyi kurmuş. Bachata, salsa, oryantal, çocuk balesi, high heels ve son dönemin gözdesi K-pop dersleri burada veriliyor. 7'den 70'e geniş bir yaş aralığına hitap ediyor.

Okudans Academy ve Dorian Sanat Akademi

Okudans Academy, geniş salonları ve deneyimli kadrosuyla İzmir dans sahnesinin tanıdık isimlerinden. Yetişkin ve çocuk gruplarına ayrı programlar sunuyor.

Dorian Sanat Akademi ise Latin danslarından çağdaş tekniklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ücretsiz deneme dersi imkanı sunması, kararsız kalanlar için iyi bir başlangıç noktası. Hazırlık aşaması, duruş ve esneklik egzersizleriyle başlayan sistematik bir program işliyor.

Bale eğitimi için öne çıkan adresler

Sadece bale odaklı eğitim arayanlar için Prömiyer Bale ve Dans Akademi iyi bir tercih. Bayraklı'da bulunan akademi, MEB onaylı sertifika programı sunuyor. Klasik bale teknik dersleri başta olmak üzere farklı seviyelerde eğitim veriyor.

Çocuk balesi için Karşıyaka'daki T.C. MEB Dans Ekol Sanat Merkezi de adından söz ettiriyor. 2010'dan beri faaliyette olan merkez, dans ve müziği bir arada veriyor. Modern dans, bale, piyano, keman ve gitar eğitiminin yanı sıra Anadolu Ateşi gibi gruplarda yer almış eğitmenlerden destek alıyor.

Bornova ve Balçova'da dikkat çeken okullar

Bornova'da Hayat Dans, profesyonel dansçı yetiştirme iddiasıyla öne çıkıyor. Klasik bale, latin dansları, modern dans ve halk dansları branşlarında program sunuyor.

Balçova Palmiye AVM içinde yer alan White Club Bale ve Müzik Kursları ise 5 yaş üstü çocuklara bale, tango, modern dans ve oryantal eğitimi veriyor. Konum olarak ulaşımı kolay olması veliler için artı.

Karşıyaka tarafında ne var?

Karşıyaka, İzmir'in dans okulu yoğunluğu en yüksek semtlerinden. Tan Sağtürk Akademi'nin İzmir şubesi de bu semtte; sahile yakın konumuyla tercih ediliyor. Erturgut Sanat Merkezi ise uygun fiyat politikasıyla bilinen bir başka adres; salsadan zeybeğe, tangodan hip hop'a geniş bir ders yelpazesi sunuyor.