Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İngiliz Ordusu’nun dünya en ücra yerleşim yerlerinden birinde Hantavirüs vakasını tedavi etmek için operasyon düzenlemesini değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Askeri sağlık sistemi hayati önem taşıyor

İngiliz askeri sağlık personelinin ulaşımı kısıtlı bir bölgedeki Hantavirüs vakasına paraşütle intikal ederek müdahale etmesinin askeri sağlık sisteminin önemi açısından önemli bir örnek olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’de aynı şekilde hareket sahasındaki personeller için askeri sağlık sisteminin öneminin altını çizdi.

Yankı Bağcıoğlu: Askeri sağlık hizmetleri her açıdan çok önemli

Yayınladığı açıklamasında askeri sağlık sisteminin sadece hareket sahasındaki personel için değil aynı zamanda afet, salgın ve kriz durumlarında da kritik önem arz ettiğini vurgulayan CHP’li Yankı Bağcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“İngiliz askeri sağlık personeli, ulaşımı kısıtlı bir bölgedeki Hanta Virüs vakasına paraşütle intikal ederek müdahale etmiş. Askeri sağlık sistemi sadece harekat sahasındaki askerlerimiz için mutlak ihtiyaç değil; afet, salgın ve kriz durumlarında topluma sağlık hizmeti verilmesi için de çok önemli.”