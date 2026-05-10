Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda AK Parti’de milletvekilliği gibi görevlerde de bulunmuş olan gazeteci Şamil Tayyar, Fatih Altaylı’nın geçtiğimiz günlerde anlattığı AK Partili bir isimle anlattığı anıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şamil Tayyar: Yer tarifinden, dil ve üslubundan kim olduğunu çıkardım

Fatih Altaylı’nın anlattığı olayda söz konusu AK Partili ismin karşılıklı gerçekleştirdiği diyaloğu değerlendiren Şamil Tayyar, “Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul’da lüks bir terzide karşılaştığı AK Parti’nin ‘önemli’ ismiyle sohbetini anlatmış.

Yer tarifinden, dil ve üslubundan kim olduğunu çıkardım ama zihnimizin bir kenarında kalsın. Bu ‘önemli’ isim, sohbetin bir yerinde eski MKYK üyemiz Mücahit Birinci’nin bazı eleştirilerini hatırlatınca, müstehzi edayla partide ağırlığı olmayan biri olarak anlatıp ciddiye almadıklarını ima etmiş.” dedi.

“Aslolan, milletin gönlündeki itibarlı yerinizdir”

Öte yandan, konuyla ilgili itirazlarını aktaran Tayyar, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İki temel noktada itirazım var: Birincisi, geniş anlamda her yurttaşımız, dar anlamda AK Parti’ye gönül vermiş her kişi saygıyı hak eder. İkincisi, gerçekçi olacaksak AK Parti’de siyaseten hiç kimsenin ağırlığı yoktur. Tayyip Erdoğan ve diğerleri vardır. Ağır isim dediğiniz kim varsa, ağırlığı Cumhurbaşkanımızın müsade ettiği kadardır.

Tartışmayı parti bağlamından çıkaracak olursak. Siyaseten kişilerin ağırlığını, milletin terazisi ölçer. Liderin gölgesinde güç devşirip kendini nimetten sayan o kadar çok kişi tanıyorum, toplumda zerre ağırlıkları yok. Aynı şekilde partide güç tesis edemediği halde toplumun gönlünde taht kurmuş nice yiğitler var. Bu durum, neyi, ne kadar istediğiniz ve tercihinizle ilgilidir. Bugün çok önemli makamlarda bulunup da sokağa çıkamayanlar var. Aslolan, milletin gönlündeki itibarlı yerinizdir.”