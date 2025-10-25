Son Mühür - Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP’den istifa eden Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın AK Parti’ye geçeceği söylendi.
''Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaştı''
Yıldırım, hem yerel hem de genel merkez yetkilileriyle görüşmeler yürüttüğünü ifade etti. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, CHP’yi Atatürk, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren Yıldırım, esas amacının Aksu’ya hizmet etmek olduğunu vurguladı.
İsa Yıldırım kimdir?
1969 yılında Cihadiye Mahallesi’nde doğdu. Eğitim hayatına Cihadiye İlkokulu’nda başlayan İsa Yıldırım, Antalya İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Cihadiye Mahalle Muhtarlığı’na seçilen Yıldırım, 2004-2009 yılları arasında Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2009-2014 yılları arasında ise Aksu’nun ilk ilçe Belediye Başkanı oldu. Başkanlık görevinden sonra çiftçilikle uğraşan Yıldırım, hem sebze ve meyve üretimi yaptı hem de üreticilerin her türlü sorunlarında destek olmaya devam etti. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde halkın yoğun desteğiyle yeniden Aksu Belediye Başkanlığı’na seçilen Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.