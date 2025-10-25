Son Mühür - Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP’den istifa eden Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın AK Parti’ye geçeceği söylendi.

Yıldırım, hem yerel hem de genel merkez yetkilileriyle görüşmeler yürüttüğünü ifade etti. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, CHP’yi Atatürk, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren Yıldırım, esas amacının Aksu’ya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

İsa Yıldırım kimdir?