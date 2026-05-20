Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, yerel yönetimin performansını sert bir dille eleştirdi.

"Karabağlar her geçen gün daha geriye gidiyor"

Karabağlar’ın bir süredir durgunluk içinde olduğunu söyleyen Uzun, “İçimde büyük bir buruklukla söylüyorum Karabağlar her geçen gün daha geriye gidiyor.

Halkımız bize bir görev verdi, biz de bu muhalefet sorumluluğuyla yapılmayanları tek tek anlatmak durumundayız” dedi.

"Nüfus sürekli dışarıya kaçıyor"

Uzun, belediye yönetiminin seçim dönem, verdiği sözlerin çoğunun unutulduğunu dile getirerek en büyük eleştiriyi kent meydanına yönelterek, “Koca Karabağlar’da halkın gidip nefes alacağı, soluklanacağı bir meydan bile yok. Kapalı pazar yerleri, kültür merkezleri, semt evleri... Hepsi birer hayal olarak kaldı.

İlçemizi ticaret merkezi yapacağız diyorlardı, sonuç ortada. Nüfus sürekli dışarıya kaçıyor. Eğer söz verdikleri projeler bir gün olsun gerçek olsaydı, Karabağlar şu an göç veren değil, göç alan bir cazibe merkezi olurdu" ifadelerini kullandı.

"Yönetimin umurunda değil"

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki süreçten de bahseden Uzun, “Bu tesis büyük emeklerle bitti ama hala tam kapasite çalışmıyor. Üstüne bir de Büyükşehir’e devretmeye çalışıyorlar.

Bu kesinlikle yanlış. Tesis Karabağlar’ın malıdır, burada kalmalı. Amatör kulüplerimiz saha bulamıyor, gençlerimiz spor yapacak yer arıyor, yönetimin umurunda değil” diye konuştu.

"Bozyaka Hastanesi’nin yerine son derece modern bir hastane kuruyoruz"

Eğitim ve sağlık yatırımlarından bahseden Uzun, iktidar cephesinin ilçeye ilgisinin sürdüğünü söyleyerek, “Depremden sonra okullarımızın neredeyse tamamını yıktık, yerine yenilerini yapıyoruz.

Öğrenci yurtları, yeni yatırımlar devam ediyor. Bozyaka Hastanesi’nin yerine de son derece modern bir hastane kuruyoruz. Biz hizmet üretmenin derdindeyiz.” dedi.

"Kaldırımlar yürünecek halde değil"

Uzundere’deki kentsel dönüşüm projelerinin önemine ve sokaktaki halkın durumuna da değinen Uzun, “Bu projelerin önünü sürekli birtakım itirazlarla tıkıyorlar. Demokrasi Üniversitesi’nin gelişimini engellemek, bölgenin ayağına sıkmaktır.

Yol desen yol değil, kaldırımlar yürünecek halde değil. Vatandaşımız özellikle engelli kardeşlerimizin kaldırımlarda yaşadığı rezaletten bıkmış durumda. Belediyenin asli işi olan temizlik ve altyapı bile aksıyor.” ifadelerini kullandı.

“Bizim teşkilatlarımız masa başında oturmuyor...”

İzmir’in siyasi yapısına da dikkat çeken Uzun, “Artık ‘ceketimi koysam kazanırım’ anlayışı devrini tamamladı. İzmirli seçmeni suçlamıyoruz, aksine onlara daha fazla dokunmamız, daha çok anlatmamız gerektiğini biliyoruz.

CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza da ulaşıyoruz; dengelerin yavaş yavaş değiştiğini sahada görüyoruz. Bizim teşkilatlarımız masa başında oturmuyor.

Esnafımızı geziyoruz, vatandaşımızın derdini dinliyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin kapısını çalıyor, samimiyetle çözüm arıyoruz” diyerek çalışmalarının süreceğini söyledi.