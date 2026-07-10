Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nde geçtiğimiz günlerde Başkan Sinan Kanlı istifa ettiğini açıkladı. Başkan Kanlı, yatırımcı arayışını sürdürürken Ahmet Nur Çebi ile görüşmelerinin olumsuz olduğunu kamuoyuna açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurul 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. Başkanlık için henüz adayların belli olmaması, yönetim belirsizliği futbolcuları ve teknik ekibi düşündürüyor. Altay Spor Kulübü, iç dış transferde hareketli günlerden geçerken dış transferde yasağından dolayı sessizliğini koruyor.

“Taraftarların isyan sesleri yükseliyor”

Altay Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Kulüp yönetiminin sürekli değişmesi ve ödenemeyen borçlardan dolayı Altaylı taraftarlar yönetime isyan ediyor. Sosyal medya üzerinden organize olan siyah-beyazlı taraftarların isyan sesleri Alsancak sokaklarında yankılanıyor. İzmir temsilcisi, üst üste kümeye düştükten sonra 2025-2026 sezonunda can çekişerek ligde kalma başarısını gösterdi. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz’ün teknik direktör olmasıyla yükselişe geçen siyah-beyazlılar, son haftalarda üst üste galibiyetler aldı.

“Büyük Altay, zor günlerden geçiyor”

Taraftarların ve camianın beklentilerini karşılayamayan Altay Spor Kulübü, zor günlerden geçiyor. Tesis çalışanlarının borçlarının ödenememesi, futbolcuların ve teknik ekibin maaş problemleri takımın atmosferini olumsuz etkiledi. Borç batağından kurtulamayan siyah-beyazlıların 1 milyar TL’yi aşan borcu camiayı düşündürüyor. İzmir temsilcisi, altyapıdan A takıma önemli oyuncular yetiştirirken 1.788 gündür transfer yapamıyor. Altay Spor Kulübü, son dış transferini Rayan ile yaptı.

“Mehmet Can Karagöz beklemede”

FIFA borçları ve eski oyunculardan kalan ödenmeyen maaşlar siyah-beyazlıların canını sıkıyor. Altay Spor Kulübü, en son dış transferini 17 Ağustos 2021 yılında yaptı. Uzun yıllar transfer yapamayan İzmir temsilcisi, kendi yetiştirdiği oyuncuları takımda tutmaya çalıştı. Kadro istikrarını korumak isteyen teknik direktör Mehmet Can Karagöz, yönetim belirsizliğinden dolayı henüz resmi sözleşme imzalamadı.