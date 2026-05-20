Son Mühür/ Osman Günden- Göztepe Rotary Kulübü ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) iş birliğiyle bu yıl 12’ncisi gerçekleşen Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan isimler belirlendi. Küresel sorunlara sanat yoluyla dikkat çekmeyi amaçlayan organizasyonda bu sene “Birlikte El Ele; Dayanışma Kültürü” temasıyla düzenlendi. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) onayıyla gerçekleştirildi.

Tam bin 340 eser gönderildi

Bu yılki yarışmaya 35 farklı ülkeden 380 fotoğrafçı, toplam bin 340 eser gönderdi. Organizasyon, geçmiş yıllardaki katılım verileriyle birlikte değerlendirildiğinde bugüne kadar yaklaşık 70 ülkeden 5 bin 500 fotoğrafçıyı ve 23 bine yakın eseri bir araya getiren uluslararası bir platform kimliği kazandı.

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 140 fotoğraf, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Dünyadaki kutuplaşmaya karşı dayanışma vurgusu

Serginin açılış töreninde konuşan Göztepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ahmet Can Öztürk, projenin toplumsal ayrışmalara karşı bir duruş sergilediğini belirtti. Öztürk, fotoğraf sanatının insanlar arasında empati duygusunu geliştirdiğini ifade etti. Bu çalışmayı yazılı, görsel ve dijital basın aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırarak toplumsal farkındalık yaratmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bu yıl 40'ıncı kuruluş yılını kutlayan İFOD'un Başkan Yardımcısı Hüseyin Şalış ise fotoğrafın sadece bir anı dondurmadığını, gerçeği görünür kılan güçlü bir anlatım dili olduğunu vurguladı.

Şalış, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sergilenen fotoğrafların ortak insani değerleri ve dayanışma ruhunu yansıttığını dile getirdi. Rotary Geçmiş Dönem Guvernörü Nedim Atilla da kulübün sanat yoluyla farkındalık oluşturma misyonuna dikkat çekti.

Ödüller 5 farklı ülkeye gitti

Uluslararası jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda madalya almaya hak kazanan sanatçılar ve ülkeleri açıklandı. Bangladeş ve Ukrayna kökenli fotoğrafçılar altın madalyanın sahibi oldu.

Ödül alan sanatçıların listesi:

FIAP Altın Madalya: Pinu Rahman (Bangladeş)

TFSF Altın Madalya: Zorian Lishchynsky (Ukrayna)

FIAP Gümüş Madalya: Erdal Türkoğlu (Türkiye)

TFSF Gümüş Madalya: Ahmed Russell (Bangladeş)

FIAP Bronz Madalya: Barun Rajgaria (Hindistan)

TFSF Bronz Madalya: Rizal Adi Dharma (Endonezya)

Rotary, küresel ölçekte yürüttüğü barış ve çatışma çözümü çalışmaları kapsamında kurduğu Barış Merkezleri Programı ile yerel liderler yetiştirmeye devam ediyor. Göztepe Rotary Kulübü ve İFOD, bu ortak proje ile sanatın birleştirici gücünü kullanarak küresel sorunlara yönelik farkındalık yaratmayı sürdüreceğini duyurdu.

