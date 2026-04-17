Son Mühür- Gaziemir ilçesinin Aktepe Mahallesi'nde eski polis lojmanları bölgesinin konut imarlı olan durumu, Gaziemir Meclisi'nde geçtiğimiz yıl yapılan oylamada ‘yol boyu ticaret’ olarak değiştirilmişti.

Gelen imar değişikliği önerisine AK Parti Grubu'nun da onay verdiğini belirten İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca,

''Biz o gün o kararı oy birliğiyle çıkacak şekilde hareket ederken Ramazan ayı öncesi bir şart getirmiştik.

Demiştik ki, madem bu firma buradan bir rant elde edecek, o zaman geçtiğimiz yıl Ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunsun.

Belediye Başkanı Ünal Işık o gün bize, ''Hiç merak etmeyin, meclis üyelerinden bir ekip oluşturup bu konuyu ben takip edeceğim'' demişti. Biz de onun sözüne güvendik ve imar değişikliğine onay verdik'' hatırlatmasında bulundu.



Bize verilen sözler tutulmadı...



Ancak aradan geçen süreçte Gaziemir'deki dar gelirlilere yönelik firmadan herhangi bir yardım yapılmadığını vurgulayan Uğur İnan Atmaca,

''Tek yapılan işlem Gaziemir Belediyesi'ne firmanın hediye ettiği bir ambulans oldu. Kapalı kapılar ardında nelerin yaşandığını bilmiyoruz. Başkan Ünal Işık bu konuda bize söz vermesine rağmen sözünü tutmadı. Gelinen noktada Gaziemir meclisi bay-pass edilmiştir'' sözleriyle duydukları rahatsızlığı dile getirdi.