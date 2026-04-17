Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara gerçekleştirilen hain saldırılar sonucunda çok sayıda öğrencimiz ve bir öğretmenimiz hayatını kaybetmişti. Dün Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık belediye binası önünde bir anma töreni gerçekleştireceğini duyurmuştu.

"Hepimize bir sorumluluk düşüyor"

Bugün gerçekleşen anma tönerinde saldılarda hayatını kaybedenler anıldı ve şiddete karşı tek yürek olundu. Anma törenine CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, DİSK Genel İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, muhtarlar katılım sağladı.

Hayatını kaybeden canlarımız için saygı duruşunda bulunulan törende Başkan Işık, "Öğrenci ve öğretmenler en güvende olmaları gereken yerde yani okullarında öldürülüyorsa burada hepimize bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu kimisi önlem alarak, kimisi acıya ortak olarak alacak. Biz de Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarımıza yapılan hain saldırılara karşı tepkimizi dile getirmek, acıya ortak olmak için bir aradayız.

Sabah çocuğunuzu, torununuzu okula gönderdiğinizde eli kanlı bir katilin kurbanı olacağını tahmin edemezsiniz. Çünkü güvendiğimiz yerde; okulda, öğretmenin yanında, devletin çatısı altında olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Gerekli adımlar atılmalı!"

Ülkemizde huzurla ve güvenle yaşamanın en temel hakkımız olduğunu söyleyen ışık konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu:

“Bunu bir hafta önce tartışsaydık hiçbir canımız hayatını kaybetmeyecekti. Bizim bu ülkede huzurla ve güvenle yaşamak en temel hakkımız ve biz bunu istiyoruz. Toplumun her kesiminden yükselen bu mesajın dikkate alınmasını ve bunun sonucunda gerekli adımların atılması diliyorum. Hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve öğretmenimiz Ayla Kara’yı rahmetle anıyor, ailelerine ve ulusumuza başsağlığı diliyorum.”