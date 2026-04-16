Son Mühür/Merve Turan- Türkiye iki gündür çok acı haberlerle sarsıldı. Önce Şanlıurfa ertesi gün Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen saldırılar sebebiyle birçok öğrencimiz ve öğretmenimiz hayatını kaybetti. Bu acı olaya kayıtsız kalamayan siyasilerden peşpeşe başsağlığı mesajları geldi. Gaziemir Belediyesi ise yaşanan acı olaylara ilişikin bir anma töreni töreni gerçekleştireceğini duyurdu. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık 17 Nisan Cuma günü gerçekleştirecekleri anma töreni duyurusunu paylaşırken şu ifadelerde bulundu:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarımıza yapılan hain saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve öğretmenimizi anmak, bu şiddete karşı tepkimizi göstermek için anma töreni düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, 17 Nisan Cuma günü saat 08.30'da, Belediye Hizmet Binamızın önünde düzenleyeceğimiz anma törenine davet ediyoruz."

Ne olmuştu?

Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski bir öğrenci pompalı tüfekle okula girip ateş açmıştı. 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve 1 kantin işletmecisi olmak üzere 16 kişi yaralanmıştı.

O olayın acısı henüz soğumamışken bir diğer yürekleri yakan haber Kahramanmaraş'tan gelmişti. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan yükselen silah sesleri, çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşatmıştı. Düzenlenen saldırıda çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verilmişken can kaybı sayısının 10'a çıktığı bildirilmişti.

