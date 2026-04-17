İzmir Gaziemir arası mesafe, ulaşım süresi ve posta kodu gibi bilgiler hem şehri yeni keşfedenler hem de bölgeye taşınmayı planlayanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Kara yolu mesafesi, alternatif ulaşım seçenekleri, havalimanına uzaklık ve adres işlemleri için gereken posta kodu tek tek öğrenilmek isteniyor. Aşağıda Gaziemir'e dair temel tüm pratik bilgileri derledik.

İzmir Gaziemir arası kaç km?

İzmir şehir merkeziyle Gaziemir ilçesi arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 13-14 kilometre. Ölçüm yapılan iki nokta ve tercih edilen güzergaha göre bu rakam 12 ile 14 kilmetre arasında değişebiliyor. Konak, Alsancak gibi merkez bölgelerden çıkanlar için Gaziemir'e ulaşım oldukça kısa bir yolculuk anlamına geliyor.

Özel araçla yapılan yolculuk, trafik durumuna göre ortalama 13 ile 22 dakika arasında sürüyor. Sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluk dışında bu süre 15 dakika civarında kalıyor. Taksi kullananlar için tahmini ücret ise mesafe ve İzmir taksi tarifesine göre 380-590 TL arasında değişebiliyor.

İzmir Gaziemir yol tarifi nasıl?

İzmir merkezden Gaziemir'e ulaşmanın birden fazla yolu bulunuyor. En pratik güzergah, Konak veya Karşıyaka yönünden çevreyoluna bağlanıp Adnan Menderes Havalimanı istikametine devam etmek. Bu hat, özellikle yoğun saatlerde trafik stresinden kaçınmak isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor. Şehir içi ana caddeleri tercih eden sürücüler ise Mithatpaşa Caddesi üzerinden Üçkuyular'a inip oradan Gaziemir'e ulaşabiliyor.

Toplu taşıma kullananlar için İZBAN banliyö hattı büyük kolaylık sağlıyor. Alsancak ve Basmane gibi merkezi istasyonlardan kalkan trenler, Gaziemir İZBAN istasyonuna hızlı ve doğrudan ulaşım imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra ESHOT otobüsleri ve özel halk otobüsleriyle de şehrin çeşitli noktalarından Gaziemir'e kolayca geçilebiliyor.

Gaziemir posta kodu kaç?

Gaziemir ilçesinin posta kodu 35410. Bu kod, ilçe merkezi ve büyük bölümdeki mahalleler için geçerli. İzmir ilinin posta kodu "35" ile başlarken son üç hane ilçeye veya bölgeye özgü şekilde belirleniyor. Gönderilecek kargo, fatura veya resmi evraklarda bu kodun doğru yazılması, adresin hızlı ve hatasız şekilde ulaştırılması açısından önemli.

Gaziemir bünyesinde Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hava Limanı, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil ve Zafer gibi mahalleler yer alıyor. Mahalelerin büyük çoğunluğu 35410 posta koduyla işlem görüyor.

Gaziemir Adnan Menderes Havalimanı arası kaç km?

Gaziemir'in en büyük avantajlarından biri Adnan Menderes Havalimanı'na olan mesafesi. İlçe merkeziyle havalimanı arasında yalnızca yaklaşık 4 kilometre bulunuyor. Özel araçla yapılan yolculuk ortalama 5 dakika sürüyor; trafik yoğunluğuna bağlı olarak bu süre bazen 10 dakikaya uzayabiliyor.

Bu kısa mesafe, havalimanına yakın ikamet etmek isteyenler ve uçak yolculuğunu sık kullananlar için Gaziemir'i cazip bir yaşam alanı haline getiriyor. Taksi ile yapılan havalimanı transferleri yaklaşık 170 TL civarında başlıyor. Bunun yanı sıra İZBAN banliyö sistemi de Gaziemir ile Adnan Menderes Havalimanı arasında konforlu ve ekonomik bir bağlantı sağlıyor.