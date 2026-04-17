İzmir'de fuar heyecanı tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Kitap Fuarı 7. kez kapılarını açarken, Gaziemir'de bulunan Marble İzmir Fuarı'da kapılarını ziyaretçilere açmış durumda. Bu kapsamda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Marble İzmir Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuar ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Doğaltaşın kalbi, Ege’nin incisi İzmir’de atıyor! 31. kez kapılarını açan MARBLE İZMİR Fuarı’nı ziyaret ederek sektördeki yenilikleri ve gelişen teknolojileri yerinde inceledik.

Şehrimizin küresel ticaret arenasındaki marka değerini yükselten bu dev organizasyon, İzmir’in potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.

Üretimiyle, ihracatıyla ve alın teriyle sektöre değer katan tüm katılımcı firmalarımıza teşekkür ediyor; fuarın bereketli ve başarılı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.