Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bodrum ModRoom bu kez bambaşka bir enerjiye ev sahipliği yaptı. Bağımsız kadın müzisyenlerin sırt sırta verdiği Sisters Music Chain (SMC), İzmir'in ardından bu kez Güney Ege’nin kadın sanatçılarını bir araya getirerek "Müzisyenin Markalaşması" meselesini masaya yatırdı.

Enstrüman yetmez, kimlik lazım!

Platformun kurucusu, akademisyen ve kültür yöneticisi Funda Lena, dijitalleşen müzik dünyasında sadece "iyi çalmanın" artık kurtarıcı olmadığını açıkça ifade etti. Lena, "Sanatçının kimliği, müziğinin en güçlü enstrümanıdır" diyerek, bağımsız müzisyenlerin bu vahşi endüstride nasıl ayakta kalacağına dair adeta bir yol haritası çizdi. Katılımcılar, profesyonel bir marka kimliği inşa etmenin püf noktalarını bizzat işin mutfağından dinledi.

İzmir’in ruhu bir arada

Etkinliğin ev sahibi ise tanıdık bir isim Bodrum’un tek yerli kadın solisti, 20 dilde şarkı söyleyen Didem Kasal Erentürk. İzmir’in o meşhur "Ah Selluka" şarkısıyla gönüllerde taht kuran Erentürk, ModRoom’u sanatın farklı disiplinlerinin harmanlandığı bir vahaya dönüştürmüş durumda. Yerelden evrensele uzanan bu vizyon, Muğla ve çevre illerden gelen SMC üyeleriyle birleşince ortaya harika bir atmsofer çıktı.

İzmir’den bodruma yolculuk

Aslında bu buluşma, geçtiğimiz ay İzmir’de yaşanan o muazzam gecenin bir devamı niteliğinde. Hatırlarsınız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 14 kadın vokal ve tamamen kadınlardan oluşan o dev orkestra İzmir’de "kapalı gişe" çalarak şehri ayağa kaldırmıştı. İşte o gece notalara dökülen toplumsal farkındalık mesajları, şimdi Bodrum’un kolektif sahnelerinde yeni konser serileri ve iş birlikleri olarak filizleniyor.

Müjdeler peş peşe geldi

Çalıştayın sonunda gelen haberler ise müzikseverleri heyecanlandıracak cinsten. Sadece bir eğitim değil, aynı zamanda yeni bir networking alanı yaratan bu buluşma Muğla bölgesinde hayata geçecek yeni kolektif projelerin ve kadın emeğinin ön planda olduğu konserlerin de habercisi oldu.



