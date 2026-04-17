Son Mühür- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşmasıyla birlikte belediyelerde etkinlik hareketlenmeleri başladı. Bu kapsamda İzmir Gaziemir Belediyesi etkinlik takvimini açıklandı.

19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 28. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliğinde çeşit çeşit etkinlikler olacak. Kültürel anlamda zenginleştirilmiş şenliğin sonunda Evrencan Gündüz sahne alacak.

5 gün gerçekleşecek olan şenlikte her gün ilçenin farklı bölgelerinde etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler, 19 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak açılış programıyla başlayacak. Program kapsamında 20 Nisan Pazartesi günü 9 Eylül Mahallesi Kocatepe Zafer Parkı’nda, 21 Nisan Salı günü Binbaşı Reşat Bey Mahallesi’nde ve 22 Nisan Çarşamba günü ise Emrez Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Mithat Karabağ Parkı’nda düzenlenecek organizasyonlarla bayram kutlamaları ilçenin farklı noktalarına taşınacak.

Çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatmak için planlanan program kapsamında Maşa ile Koca Ayı, Şirinler, Labubu ve Elsa Kahramanlar Okulu temalı müzikaller sahnelenecek, Alp Abi de sahne performansıyla çocuklarla bir araya gelecek. Ayrıca Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun minikler ve yıldızlar ekipleri de sergileyecekleri gösterilerle etkinliğe renk katacak.

23 Nisan günü ise merkez Festival Alanı olarak belirlendi. Saat 13.00’te başlayacak etkinlik programında Alp Abi’nin sahne performansının yanı sıra Anka Koleji AhenKA Çocuk Bandosu, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gösterileri, Rota Koleji’nin dans ve oyun sunumları ile ÇYDD Gaziemir Şubesi Çocuk Korosu’nun konseri yer alacak. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da dans gösterileriyle programa katkı sunacak. Ayrıca etkinlik alanında kurulacak Survivor parkuru ve şişme oyun alanları sayesinde çocuklar gün boyunca keyifli zaman geçirecek.

Şenliğin kapanışı, kortej yürüyüşü ve Evrencan Gündüz konseriyle yapılacak. Gaziemir Belediye Hizmet Binası önünden saat 19.30’da başlayacak yürüyüş, Türkan Saylan Caddesi üzerinden Festival Alanı’na ulaşacak. Program, yürüyüşün ardından Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek Evrencan Gündüz konseriyle tamamlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için coşkulu ve eğlenceli bir program ayarladıklarını dile getiren Başkan Işık, “23 Nisan, çocuklarımızın neşesinin ülkemize yayıldığı en özel günlerden biri. Biz de Gaziemir’de bu coşkuyu büyütmek ve çocuklarımızın bayramlarını doyasıya kutlayabilmeleri için hazırlıklarımızı yaptık. 23 Nisan’ın anlamına uygun, çocuklarımızın mutluluğunu merkeze alan dolu dolu bir program hazırladık. Beş gün sürecek şenliğimizde bayram coşkusunu ilçemizin dört bir yanına yayacak, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye ortak olacağız. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu güzel coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.