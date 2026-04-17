Gaziemir Belediye Başkanı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ünal Işık. Işık, sandıktan birinci çıkarak ilçenin yeni dönem belediye başkanlığını devraldı. Uzun yıllar meclis üyeliği yapan deneyimli siyasetçi, kendisinden önceki CHP'li Halil Arda'dan görevi teslim alarak ilçeyi yönetmeye başladı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık kimdir?

Ünal Işık, siyasete girmeden önce serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışan bir isim. Mesleki kariyeri boyunca İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda üye olrak görev yapan Işık, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı. Örgütlü toplumun gücüne inanan bir profil çizmesi, yerel siyasetteki çıkışının da temelini oluşturdu.

Siyasete CHP üzerinden giren Işık, 10 yıl boyunca Gaziemir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Bu süreçte CHP Grup Başkan Vekilliği, Grup Sözcülüğü, Encümen Üyeliği ve Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. Meclis çalışmalarında dezavantajlı grupların sesi olmaya çalıştığı ve insan odaklı politikalar geliştirmeye önem verdiği biliniyor. Işık, evli ve iki çocuk babası.

Gaziemir hangi partide, seçimi nasıl kazandı?

Gaziemir, 2019 yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde bulunan bir ilçe. 2019'da CHP adayı Halil Arda, yüzde 57 oranında oy alarak belediye başkanlığını kazanmış, en yakın rakibi AK Parti adayı Nazmi Yılmaz'ı geride bırakmıştı. Bu tablo, ilçedeki CHP hakimiyetinin uzun süredir devam ettiğini gösteriyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde bayrağı Halil Arda'dan devralan Ünal Işık, yine CHP rüzgarıyla sandıktan birinci çıktı. Yaklaşık 103 bin seçmenin oy kullandığı Gaziemir'de Işık, rakiplerini açık farkla geride bırakarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Bu sonuç, ilçedeki CHP çizgisinin seçmen tarafından bir kez daha tercih edildiğini ortaya koydu.

Gaziemir Belediyesi'nin öne çıkan faaliyetleri

Ünal Işık yönetiminde Gaziemir Belediyesi, özellikle sosyal belediyecilik alanında kendine bir çizgi belirliyor. İlçedeki dezavantajlı grupların desteklenmesi, kültür sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve kentsel dönüşüm projeleri gündemin üst sıralarında yer alıyor. Havalimanına yakın olması nedeniyle ulaşım altyapısı da belediyenin öncelikli çalışma alanları arasında bulunuyor.

Işık'ın seçim kampanyası boyunca öne çıkardığı başlıklar arasında şeffaf yönetim, katılımcı belediyecilik ve sivil toplumla yakın ilişki gibi konular yer aldı. Meclis üyeliği dönemindeki deneyimini belediye başkanlığına taşıyan Işık, göreve başladıktan sonra da örgütlü toplum vurgusunu sürdürüyor. Ünal Işık'ın yeni dönem çalışmaları, Gaziemir halkı tarafından yakından takip ediliyor.