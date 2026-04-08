Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir gündeminde tartışma konusu olan Meslek Fabrikası ile ilgili değerlendirmesinde, Konak’ta yeniden inşa edilen İzmir İktisat Kongresi Binası üzerinden açıklamalarda bulundu.

“İzmir’in kalbi” vurgusu

Kaya, paylaşımında Konak ve Kemeraltı bölgesinin tarihsel önemine dikkat çekerek, “Burası Konak, Kemeraltı. İzmir’in kalbi, ticaretin, tarihin ve milli hafızanın kesiştiği nokta” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaya, bölgede daha önce bulunan yapıya ilişkin olarak, “Cumhuriyetimizin ekonomik bağımsızlık manifestosunun kaleme alındığı tarihi bina burada yer alıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

"Yıkanlar ise CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir"

Açıklamasında söz konusu yapının yıkıldığını belirten Kaya, “O bina yıkıldı. Yıkanlar ise CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir” ifadelerini kullandı.

Kaya, alanda daha sonra farklı kullanımlar gündeme geldiğini belirterek, “Yıkımın ardından alanın çarşı ve otopark olarak değerlendirilmesine izin verildi” dedi.

"Tapusunu alarak İzmir’e kazandıran İzmir Valiliği oldu”

Kaya, sürecin devamında alanın yeniden kamusal statüye kazandırıldığını ifade ederek, “Sonrasında alanı yeniden tescilleyen, tapusunu alarak İzmir’e kazandıran İzmir Valiliği oldu” açıklamasında bulundu.

“100. yılda yeniden ayağa kaldırıldı”

Açıklamasında Cumhuriyetin 100. yılına da atıf yapan Kaya, “Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir İktisat Kongresi, ilk toplandığı yerde yeniden hayat buldu” ifadelerini kullandı.

“Sürekli Atatürk vurgusu yapanlar, onun mirasını koruyamadı"

Kaya, paylaşımının devamında tarihi mirasın korunmasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, “Sürekli Atatürk vurgusu yapanlar, onun mirasını koruyamadı; tarihi bina yıkıldı. Sahip çıkanlar ise yeniden inşa etti” değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Kaya sözlerini, “İzmir, kendisine hizmet edeni de ihanet edeni de unutmaz” ifadeleriyle sonlandırdı.