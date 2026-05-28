Son Mühür/ Beste Temel- Bornova’nın hafızasından silinmeye yüz tutan bir miras, tam üç on yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Bölgede nesli tükendiği sanılan Bornova Lalesi, uzun bir sessizliğin ardından ilk kez çiçek açtı. Botanik dünyasında heyecan yaratan bu geri dönüş, Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen özel bir buluşmayla ilan edildi.

Edward Whittall’ın yarım kalan mirası

Hikaye 1800’lü yılların sonunda, dünyaca ünlü botanikçi Edward Whittall’ın Bornova topraklarında bu türü keşfetmesiyle başladı. Bilimsel adı Tulipa Culisiena olan bu nadir lale, 1990’lı yıllara gelindiğinde aniden ortadan kayboldu. Doğa tutkunları umudunu kesmişti.

Bornova Belediyesi ve Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü pes etmedi. İki kurumun yürüttüğü titiz ıslah çalışmaları sonuç verdi. Laboratuvar ortamından toprakla buluşmaya kadar geçen zorlu süreç, başarıyla tamamlandı.

Başkan Eşki: "Kendi evine döndü"

Sürecin ilk somut adımı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Kayadibi Mahallesi’nde ilk lale soğanını toprakla buluşturmasıyla atılmıştı. O soğanlar bugün çiçek açtı. Dramalılar Köşkü’ndeki sergide konuşan Eşki, "Kendi topraklarında yeniden açtığını görmek büyük bir gurur" dedi.

Belediyenin hedefi sadece sergilemek değil. Bu değeri korumak.

Sırada coğrafi işaret var

Bornova Lalesi, sadece biyolojik bir tür değil; kırmızı-beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen sembolik bir değer. Altı taç yapraktan oluşan bu zarif tür için resmi adımlar da atıldı. Bornova Misket Üzümü ve Bornova Kınalı Bamyası’nın ardından, lale için de coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Bu laleleri ne zaman sokaklarda göreceğiz?

Belediye yönetimi üretim kapasitesini artırıyor. Hedef net: Önümüzdeki yıllarda parklar, kavşaklar ve tüm yeşil alanlar Bornova Lalesi ile donatılacak. Kentin peyzajı, yerel bir asaletle yeniden şekillenecek.

