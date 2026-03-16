Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir siyasetinde günlerdir tartışma konusu olan Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Huzurevi arazisine ilişkin polemik yeni bir boyut kazandı. AK Parti İzmir eski milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın geçmişte söz konusu alanın huzurevi olarak yeniden yapılması için yürütülen süreçte tavır değişikliği yaptığını öne sürerek sert açıklamalarda bulundu. Sürecin perde arkasını anlatan Nasır, Tugay’ın “borcuma mahsuben devredeceğim” diyerek başlatılan uzlaşıyı sonradan farklı bir yöne çevirdiğini iddia ederek, “Milletvekili olarak ortaya koyduğum iyi niyet istismar edildi” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Cemil Bey ekibiyle geldi…”

“Zübeyde Hanım Huzurevi sürecini Cemil Bey çözümsüzleştirdi” sözleriyle açıklamalarına başlayan AK Partili Nasır, “Böylece de İzmir modern, depreme dayanıklı Zübeyde Hanım Huzurevi’nin yapılmasının önünü kapatmış oldu. Huzurevi 33 yıllığına Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tahsisli bir yerdi. Ancak burada bir mülkiyet sorunu vardı. Nasıl şu anda 3 taşınmazın Vakıflar’ın mı belediyenin mi olduğu tartışılıyor; orada da böyle bir sorun vardı. Belediye ‘Bu yer bana ait’ derken, Hazine de ‘Bize ait’ diyordu. İzmir depreminden sonra alan tahsisli olduğu için bakanlık, buradaki yaşlılarımızı diğer mevcut huzurevlerine dağıttı, sadece alanın zemin katı ofis olarak kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine Cemil Bey ekibiyle geldi, ‘Bu alan yeniden huzurevi yapılması gerekiyor. Borcuma mahsuben buradaki mülkiyet problemi giderilsin ve burası huzurevi yapılsın’ dedi. Ben devreye girdim, özel bir inisiyatif aldım İzmir milletvekili olarak. Hazineyle belediye arasındaki dava sürecinde, Hazine olarak ısrarlı olunmaması yönünde görüşmelerimiz oldu ve bu yerin huzurevi yapılması ve mülkiyet sorununun giderilmesi noktasında Hazine olarak ısrarcı davranılmadı. Karşıyaka Belediyesi'nin üstüne tapuyu çıkarttırdık” dedi.

“Hızlı şekilde huzurevi yapılacaktı”

“Tapu çıkınca Cemil Bey bu yapılandırmanın belirlenen fiyatlarının 2018'de düşük olduğunu söyledi” sözleriyle devam eden Nasır, “Biz de prosedür gereği yeniden müracaat edip bakanlıktan ekspertizlerin gelerek günlük rayiçte değerlendireceğini söyledik. ‘Dilekçe verin, kanunun gereği yapılsın’ dedik. Bu arada biz de milletvekili olarak onun heyecanıyla Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan proje ödeneklerini, inşaat ödeneklerini çıkarttık. Her şey hazırlandı. Ne yapılacaktı? Cemil Bey belirlenecek olan yeni birim fiyatlarla vergi borcuna mahsuben alanı Hazine’ye devredecekti. Hazine de orayı Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tahsis edecekti. Mülkiyet sorununu giderilmiş olacaktı. Proje de ödenek de hazırdı. Hızlı bir şekilde huzurevini yapacaktık” ifadelerini kullandı.

“Bizleri kullandı, niyetimizi istismar etti”

Karşıyaka’da o dönem meclis üyeliği yapan bütün isimlerin de bu duruma şahit olduğunu söyleyen Nasır, “Cemil Bey sanki bize “Borcuma mahsup edeceğim, bu sorun giderilsin ve huzurevi yapılsın’ dememiş gibi belediye meclisine sosyal tesis alanı olan bu yerin imar planında değişiklik yapıp satış yapılması ile ilgili meclisinde talepte bulundu. Ve bu arada Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne de tahliye emri gönderdi. Mahkeme kararıyla tahliye edilmesini istedi. Cemil Bey'in atladığı bir şey vardı… Bilmediği için. Bu alan tahsisli bir binaydı, tahliye ettirilemezdi. Biz de bakanlık olarak yazı yazdık mahkemeye, tahsislerimize devam edeceğimizi ve ofisi kullanacağımızı söyledik ve olay böylece kapandı. Biz orada ‘Kamu kamudur, yapılan devlet yararıdır’ diyerek tahsisin belediyeye geçmesini sağlamıştık. Adı yine ‘Zübeyde Hanım’ olan ultra modern bir huzurevi yapacaktık, ne hayaller kurmuştuk… Ancak Cemil Bey, milletvekili olarak benim de iyi niyetimi istismar etti orada. Bizleri kullandı, niyetimizi istismar etti. Ne oldu? Bilmediği bir şey vardı. Öyle mahkemeye verip hemen tahliye ettirmenin kolay olmadığı ve oranın tahsisli olduğunu bilmediği için bir de öyle bir yanlış hareket yaptı. Bütün mesele bu” dedi.

“Aynı şeyi Selvitopu’na yapmıştık, o teşekkür etti”

Süreçte, Başkan Tugay’ın tutumu nedeniyle hem belediyenin zarara uğradığını hem de kentin huzurevinden olduğunu ileri süren Nasır, “İzmir bir huzur evinden oldu ve milletvekilinin iyi niyeti kullanıldı. Aynı iyi niyetimizi Karabağlar Belediyesi’nde Muhittin Selvitopu’na da yaptık. Kaymakamlık binası, karakol, okul yeriyle ilgili yapılandırmaya giderek önünü açmak için destek oldum. Muhitttin Bey çıkıp teşekkür etti. Ama Cemil Bey bir milletvekilinin bile İzmir için olan bu iyi niyetini istismar etti. Hem de çok etik olmayan bir şekilde… Sineye çektik ama bizim niyetimizi istismar etmesinin haricinde İzmir'in bir huzurevine sahip olmasını hem de Zübeyde Hanım huzurevinin yapılmasını engellemiş oldu. Basiretsizlik yapıldı” mesajı verdi.

“Hiçbir başkanın talebi geri dönmedi”

Milletvekili olduğu süreçte de şu anki dönemde de AK Partili milletvekillerinin kentteki belediye başkanlarının İzmir ile ilgili politik olmayan ve gerçek anlamda kamu yararı olan talepleri noktasında tüm gereği yaptıklarının da altını çizen Nasır, “Biz gerekli olan her şeyi yaptık, şu anki arkadaşlarımız da aynı anlayıştılar. Bizler gibi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Eyyüp Kadir İnan da yapıyor. Benim dönemimde bütün belediye başkanları iş insanı da olmam nedeniyle günlük hayattan tanıdığım insanlardı. O zaman da her türlü taleplerinde yanlarında olduğumu ifade etmiştim. Bana gelen hiçbir belediye başkanının talebi geri dönmemiştir ama Cemil Bey bu durumu istismar etti” dedi.

“Her şeyin yalan olduğunu gördüm”

AK Parti bize destek olmuyor ifadelerinin doğru olmadığının da altını çizen Nasır, “Hiçbiri doğru değil. Yıllarca “Ankara İzmir’e bir şey yapmıyor” lafını duyduk. 2018'de milletvekili olduğumda ilk olarak bakanlıklara yazı göndererek İzmir ile ilgili gelen talepleri sordum. Doğru dürüst, balıkçı barınağı ve kıyı kenarıyla ilgili talepleri dışında hiçbir talep gitmemiş. Her şeyin yalan olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

“Tapuyu alınca telefonlara çıkmadı! Böyle siyaset olmaz”

“Şu anda Zübeyde Hanım Huzurevi alanı konusunda da yalan mı söyleniyor?” sorusu üzerine Nasır, şunları söyledi: “Şu anda anlattıklarım bütün gerçek. Geriye kalan söylenenler komple yalan. O dönemki CHP’li meclis üyelerine de sorsunlar. Orayı turizm alanına çevirme niyetleri vardı, çevirdiler mi çevirmediler mi bilmiyorum. O dönemdeki borçları bu yöntemle biter miydi, bilemeyiz. Bu işin bir prosedürü vardır. O kendisi gitmiş, özel sektörde değer tespiti yaptırmış 300 milyon diye. Ya bu işin bir kuralı var. Biz bu tahsisi yaparken kamu yararı gözettik ve huzurevi yapmak istedik. Benim mesleğim bu, bir yılda bu işi yapacaktık. Yoksa Hazine mülkiyetinden vazgeçer mi, geçmezdi. Ben siyasi inisiyatif alıp ‘İzmir kazansın’ dedim ama bize bunu yaptı. Bu olaydan sonra kendisine telefon açtım. Milletvekili olduktan sonra Alsancak’ta ofis açmıştım. Bu ofise Cemil Bey imar ve fen işleri müdürleriyle geldi. Daha önce telefonla görüşmelerimiz de oluyordu Tapuyu onlara geçtikten sonra iki kere telefonla aradım, telefonlarıma bile çıkmadı. Kendi meclis üyeleri aracılığıyla haber gönderttim, ‘Dilekçe yazsın, Ankara’dan yeniden tespit heyeti gelecek’ dedim. Dilekçeyi verdiremedik, tapuyu aldı ya… Böyle bir siyaset de olmaz.”