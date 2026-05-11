Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin köklü çınarı Karşıyaka, 52 yıllık kesintisiz lig serüvenini tarihinin en stresli haftalarından birinin ardından korumayı başardı. Kader haftasına girilirken kümede kalma umutlarını sadece kendi galibiyetine değil, rakiplerinden gelecek sonuçlara da bağlayan İzmir temsilcisi, Bursaspor karşısında adeta bir korku filmi yaşadı. Mücadeleye tutuk başlayan yeşil-kırmızılılar, ilk yarının bitimine az bir süre kala 29-42 geriye düşerken, tribünlerdeki gerginliğin sahaya yansımasıyla maç kaosa sürüklendi. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem üçlüsü soyunma odasına giderken, 15 dakikalık zorunlu duraklama ve emniyetin müdahalesi sonrası parkeye dönen Karşıyaka, pes etmeyeceğini tüm Türkiye’ye kanıtladı.

Ligdeki yerini korudu

Karşıyaka’nın kaderini belirleyen diğer salonlarda ise nefesler tutulmuştu; İzmir ekibinin rakiplerinden Mersinspor, Karadeniz deplasmanında Trabzonspor’a boyun eğerken, Aliağa Petkimspor da Tofaş karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Olaylar sebebiyle geç biten randevuda Bursaspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Karşıyaka, bitime saniyeler kala bulduğu basketle sahadan 84-82 galip ayrılarak mucizeyi gerçekleştirdi. Sezon sonunda üç takımın da 9 galibiyette eşitlenmesiyle devreye giren üçlü averaj hesaplamaları sonucunda, rakiplerini geride bırakan yeşil-kırmızılılar ligde kalmayı başarırken; lige veda eden taraf Mersinspor oldu. Karşıyaka, bu sonuçla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alarak devler ligindeki yerini korumayı bildi.

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir, Bursaspor galibiyetinin ardından maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin kolay geçmediğini ifade eden Kandemir, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Aldığımız galibiyet sayısına rağmen ligde kalma mücadelesini daha erken rahatlatabilirdik ancak sezon boyunca çok farklı ve beklenmedik maçlar yaşandı. Oyuncularımı özellikle tebrik ediyorum; çünkü geri düşmemize rağmen mücadeleyi bırakmadılar ve son topa kadar savaşmaya devam ettiler. Bu takımın karakterini gösteren en önemli nokta da buydu. İlk yarıda fazla top kaybı yaptık ve rakibimize çok fazla ribaund verdik. Devre arasında bu konular üzerine konuştuk. İkinci yarıda ise taktiksel anlamda farklı rotasyonlar deneyerek zaman zaman dört kısa, zaman zaman iki uzunla oynadık. Ayrıca potaya daha agresif giderek hücumda daha etkili olmaya çalıştık"