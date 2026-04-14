İzmir’in Konak ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Bir kamyonun freninin boşaldığı iddia edilirken, kamyon kontrolden çıkarak okul bahçesine düştü. Elektrik trafosuna çarparak duvarı yıkan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından ise mahallede elektrik kesintisi meydana geldi.

Facia yokuş aşağı inerken meydana geldi!

Kazanın, Konak'a bağlı Ferahlı Mahallesi 3449 Sokak’ta saat 18.00 sıralarında meydana geldiği ifade edildi.

Hakan Akbulut'un kontrolündeki pirinç unu yüklü kamyon, iddiaya göre yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalmasıyla birlikte kontrolünü kaybetti.

Trafoya çarptı, okulun duvarını yıktı!

Kamyon kontrolünü kaybederken, ilk olarak yolda bulunan elektrik trafosuna çarptı. Devamında ise araç, bir ilkokulun duvarını yıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten ilkokulun bahçesine düştü.

Sürücü ağır yaralı!

Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından kaza bölgesine çok sayıda; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sürücü aracın içinde sıkışırken, ağır yaralanan Akbulut ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün vücudunda kırıkların olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

Kazanın ardından mahallede elektrik kesintisi!

Kaza esnasında elektrik trafosunun hasar alması sebebiyle Ulubatlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşandı.

