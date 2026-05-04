Son Mühür/ Beste Temel- Meclis toplantısında AK Parti tarafından verilen iki önergenin yanıtı, yazılı olarak meclis üyesi Adem Öztürk’e iletildi. Başkan Ünsal, mayıs ayı içerisinde kutlanacak önemli günleri anarak iyi dileklerini paylaştı ve vatandaşları etkinliklere davet etti. Açılış konuşmasının ardından, 7 Nisan 2026 tarihli toplantı tutanakları oy birliğiyle kabul edildi.

"9 aylık zaman var "

Başkan Ünsal öncelikle sözleşmelerle ilgili yaptığı konuşmada, "Aslında bizim sürecimiz devam ediyor. aslında 31 mart tarihinde sözleşmemiz bitti. 9 aylık bir zaman var tekrar değerlendiriyoruz. önümüzde bir zaman var sağduyulu bir şekilde süreci yönetiyoruz benim anlamadığım şey siz adalet ve kalkınma partisinin meclis üyesisiniz hükümetin bize yapın dediği şeye karşısınız bilmiyorum siz kendinizi bir gözden geçirin ben bir görev için buradayım 5 seneliğine doğruları yapmaya çalışıyorum her şey hukuka uygun olmaıs için arkadaşlaırmızla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. bize bir görev verilmiş yapamazsınız denilmiş biz de sendikalarla görüşüp en doğrusunu yapmaya çalışıyor" diyerek sözleşme sürecini savundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilen toplantıda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

Gelirler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi uyarınca görüşülmesi önergesi, Hukuk Komisyonu’na havale edilmek üzere oy birliğiyle kabul edildi.

2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkındaki önerge, CHP ve AK Parti gruplarının ortak kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na acil koduyla sevk edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2026 yılı ücret tarife cetvelinde yapılması planlanan düzenlemeler, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Atakent Mahallesi'nde bulunan Hasan Türker Futbol Sahası yakınına kurulan elektronik haberleşme sisteminin imar planlarına işlenmesi talebi Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu’na gönderildi.

Yalı Mahallesi'ndeki 26024 ada 1 numaralı parsele ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan yapı yaklaşma sınırının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği önergesi İmar ve Hukuk Komisyonu’na havale edildi. Başkan Ünsal, firma tarafından 2024 yılında talep edilen değişikliğin reddedilmesinin ardından açılan davanın mahkeme tarafından iptal edildiğini ve kararın gereğinin yapıldığını belirtti.

İlçe sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin ve ilk tescil muayenesinin yapılmasına ilişkin protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi doğrudan oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

2026 yılı asansör periyodik kontrol ücretleri ile idare pay oranlarının görüşüldüğü önerge, acil koduyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

İlçedeki 27 mahallede çöp kamyonları, iş makineleri ve diğer araç kiralama hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılması hakkındaki önerge, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

Portekiz’in Cascais kentinde düzenlenecek ACT NOW Belediye Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal ve Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Beril Sözer’in görevlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ünsal, yol masraflarının karşı belediye tarafından karşılanacağını ve belediye bütçesinden sadece personel harcamalarının ödeneceğini belirtti.

Karşıyaka 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonundaki maddi hataların düzenlenmesine ilişkin önerge İmar Komisyonu’na havale edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışma esasları hakkındaki revize yönetmeliği Hukuk Komisyonu’na sevk edildi.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tesislerinde verilen hizmetlere ilişkin yeni eklenen ve güncellenen tarifeler Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Hukuka ayrıkı yönergede kafalar karıştı

Toplantıda 2000 m2 üzeri binalarda Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) zorunluluğu ve 1000 m2 üzerindeki parsellerde drenaj sistemi ile yağmursuyu tankı oluşturulmasına dair imar yönetmeliği değişiklikleri görüşüldü. AK Parti grubundan bir meclis üyesi, düzenlemenin yönetmeliğe aykırı olacağını ve hukuki süreç başlatabileceğini ifade etti. Başkan Ünsal ise kuraklık riskine karşı enerjisini üreten yapıların önemine dikkat çekti. CHP Grup Sözcüsü Mustafa Seven, komisyonların konuyu detaylıca inceleyerek ilçe menfaatine bir karar oluşturabileceğini belirtti. Maddeler İmar Komisyonu'na havale edildi.

Komisyondan gelen raporların görüşülmesinde tuvalet krizi

Karşıyaka Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının devamında, komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı. Oturumda altyapı yönetmelikleri, etkinlik uygulamaları ve mülk devirlerine ilişkin maddeler tartışıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsatları Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi uyarınca görüşüldüğü Hukuk Komisyonu Raporu, geldiği şekliyle oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile görev tanımlarının güncellenmesine dair Hukuk Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Pazar yerleri, meydanlar ve parklar gibi alanlarda yapılacak etkinliklerin usul ve esaslarını düzenleyen ortak rapor meclise sunuldu. AK Parti Meclis Üyesi Ahmed Said Atılğan, yönergede süre kısıtlaması bulunmadığını belirterek, düzenlemenin esnafı zarara uğratabileceği ve belediye için gelir sağlama modeline dönüştürülebileceği eleştirisinde bulundu. Başkan Ünsal ise uygulamanın geçici süreli olduğunu, Karşıyaka'nın kültür merkezlerinin ayrılmasından sonra vatandaşın kültürel faaliyet beklentisini karşılamak adına hazırlandığını vurguladı. Yapılan görüşmelerin ardından yönerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Tuvaletlerin Kent A.Ş.’ye devri tartışması

Bostanlı ve Zübeyde Hanım Mahallesi Pazar Yerleri ile Girne Kültür Park’ta bulunan tuvaletlerin, 10 yıllık intifa haklarının Kent A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılmasına ilişkin rapor görüşüldü. AK Parti grubu, uygulamanın ticari bir mekanizma yarattığı gerekçesiyle ret oyu kullandı. Başkan Ünsal ise tuvaletlerin temizlik ve işletme problemleri nedeniyle önceki ihalenin feshedildiğini, amaçlarının tesislerin modern ve temiz bir şekilde vatandaşa sunulması olduğunu belirterek raporu savundu. Karar oy çokluğuyla kabul edildi.

"Açık şekilde suç duyurusunda bulunuyorum"

AK Parti Grup sözcüsü Hasan Ünal dilek ve temenniler bölümünde kürsüden yaptığı konuşmasında, "Memurlarımızın haklı eylemleriyle alakalı bir destek konuşması yaptık. çevre ve şehircilik bakanlığı diyor ki sosyal denge tazminatının içerisine ek haklar koyamazsınız. sosyal denge tazminatını sizler genişlettiniz. sendikayla oturulan masada sendika diyor ki sayıştay ikramiye sosyal yardım gibi konularda zimmet çıkarabilir ama bizler o zaman taahhüt çıkıyor ve geri ödüyoruz. Tüm bel senden arkadaş diyor bunu.

"Bu AVM'ye her biriniz gidiyorsunuzdur. Pergolenin tarifini de yaptık. Pergole dediniz 4 tarafı açık beton olmayan yapıdır. bir fırsat bulduğunuzda oradaki mekanların nasıl kaçak yapılar kurduğunu görmenizde fayda var ancak pergole oldu denilen ama tamamen betondan oluşan yerde ruhsat vermişsiniz hangi inceleme sonunda verdiniz bunu da açıklarsınız seviniriz.

"Bostanlı pazaryeri olarak AK Parti olarak sayın başkanın yanında durduk. burada İYİ para toplanacak gelin oy birliği verelim toplanacak nakit Kent AŞ'nin cebine girsin. Sayın başkanın da onayına geldi. Bir olağanüstü toplantı set edildi. Geri çekildi. Sayın başkanın altında topladığı milyonlarca lira var. Az önce meclise girerken arkadaşlarım dediler ki biz o firmadan paramızı alamadık ama biz firmaya güvenerek vermedik sayın başkana güvenerek verdik şu anda mağduruz. bu esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Buradan açık şekilde suç duyurusunda bulunuyorum. Yazık günah o insanlar parça parça mal satarak o parayı topluyorlar."

"Çok kötü bir haberim var size"

Başkan Ünsal da AK Partili Ünal'ın yaptığı konuşmaya verdiği yanıtta "Zimmet çıkıyor ısrarla bakanlığın bize gönderdiği şeye sahip çıkmasanız da çıkıyorum. İzmir'de verilmiş bir şeye yanlış uygun görmüyorsa bakanlık yanlışı düzeltmeyerek biz iyi bir şey yapacak mıyız bakalım arkadaşlarımız zimmeti ödemeye razı olabilirler ama ne ben ne belediyemiz yanlışları ödeyecek kadar zengin miyiz bilemiyorum. Önümüzde 31 mart itibarıyla 9 aylık bir süreç var ben buranın belediye başkanıyım.

İkincisi Hilltown da yıkıldı. Yıkıldıktan sonra ruhsatı verdik. Burada imar müdürlüğümüzün bağlı olduğu arkadaşlarımız tekrar takip etsinler. Tekrar bir şey yapıldıysa mutlaka düzelttirelim. Bostanlı pazaryeriyle ilgili Kent AŞ ve "NRN" diye bir firma anlaşma imzaladı. 1 hafta süreleri vardı. Hiç para girişi olmadığı için iptal edildi. Belediyenin bu konuda hiçbir bağlantısı olmadı bizimle ilgili ceza yok takipsizlik verildi. Yanlış bilgi alıyorsunuz. Size net bilgi veriyorum dediğiniz şirketle bir anlaşma yapılmadı. Yanlış bilgiyse siz beni düzeltin esnaf odası başkanının bir mesajı var bu süreci nasıl aştık diye iki kere size teşekkür ediyor. kent aş üzerinden aşağıda masalar kuruldu ve biz cumartesi günü açtık pazarı bazı gelecek arkadaşlar gelmeye korktular. bize yardımcı olan Hasan Ünal'a teşekkürler diye. Demek ki bunu durduğunuzdan bahsediyor. Ben vazgeçmiş değilim çok kötü bir haberim var size. İlk süreç farklıydı ikinci süreç daha güvenli bir ortamdaydı. Ama mutlaka bununla ilgili bir çözüm geliştireceğim. Bilmiyorum nasıl engelleyeceksiniz" diyerek Bostanlı Pazaryeri ile ilgili çalışmalarını devam ettireceğinin sinyallerini verdi.

"Kavga ederek olmaz"

Başkan Ünsal'a yanıt veren AK Partili Hasan Ünal "Kapıdan huzurla çıkın diye şimdi anlatabilirim. Siz 53 yaşındaki bir insanla dalga geçer gibi konuşamazsınız. Bir sonraki mecliste yansıtalım sözleşmeyi. Madem biz açtırmayacaktık başkan sizin odanızda grubumla beraber karar almadık mı? Karar aldık. Oy birliği verecektik biz pazarın açılmasını istiyorduk. Sayın başkan kavga ederek olmaz. Pazarcılar odası sizinle görüşmeye geldiğinde buranın açılmasıyla ilgili karşı çıkarsanız kasamda 40 milyon para var kapatıp tadilata sokarım demediniz mi? Belediye kasasına bir kuruş girmedi. bu konuda çözümsüz kaldığınız için bir bürokratın tehdit edildiği ile ilgili bir varyasyon ortaya çıktı önergeyi geri çektiniz" diye konuştu.

"Bu kadar eminseniz suç duyurusunu yapın"

Başkan Ünsal da Ünal'a yanıt olarak, "Külliyen yanlış bilgi. Bir defa biz bunu duygusallaştığım bir gündü öyle denk geldi. bunu konuştuk dediğiniz şirketle sözleşmem yok. suç duyurusunda bulunabilir. Hamdin Erişen'in mesajı var Bostanlı Pazar Yeri ile Hasan Ünal'a teşekkür ediyorlar. Bizimle alakası olmayan bir süreçten bahsediyorsunuz. Suç duyurusunu yapın lütfen yapın bu kadar eminseniz. Bizim anlaşma yaptığımız firma bambaşka bir firma. olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz. buradan gerçek olmayan şeyleri niye getiriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Mecliste tansiyon yükseldi

Tartışmalı geçen mecliste pek çok konu tartışmaya açılırken, Karşıyaka'ya kazandırılan üniversite için Başkan Ünsal'a teşekkür edildi. Başkan Ünsal da daha iyilerini yapabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Meclis üyeleri arasında Belediye hizmet alanı ile ilgili derin bir tartışma çıktı. Başkan Ünsal da "Satın alınmış bir belediye hizmet alanımız var. 18'ine kadar vakit var belki büyükşehir belediye başkanımız o alanı alabilir daha önce de örneklerini gördük Tunç Soyer daha önce almıştı" diye konuştu.

SDS konusunda da çıkan tartışmaya cevap veren başkan, "SDS konusuna da açıklık getireyim. İdari bir konu bir daha tekrar ediyorum SDS'leri üst sınırda ödemek İzmir'de 3 CHPli belediye beraber yola çıktı" diyerek meclis oturumunu kapattı