Eylem sırasında, “Karşıyaka Belediye Başkanı emekçilerin tüm haklarını ortadan kaldırdı. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, Karşıyaka Belediyesi emekçileri” ifadelerinin yer aldığı pankart açıldı. Memurlar, talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Eyleme, Tüm Bel-Sen üyesi memurların yanı sıra belediyede örgütlü diğer sendikaların temsilci ve üyeleri de katılarak destek verdi. Sendika temsilcileri yaptıkları açıklamada, toplu iş sözleşmesi sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı; çalışanların hak kaybına uğramasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Nöbet 00:00'a kadar devam edecek

Memurlar, eylemlerini yalnızca gündüzle sınırlı tutmayacaklarını, mesai sonrası da sürdüreceklerini açıkladı. Bu kapsamda çalışanlar, gece saat 00.00’a kadar belediye hizmet binası önünde 'emek nöbeti' tutarak hak arama mücadelesini devam ettireceklerini bildirdi.

Sendika temsilcileri ise talepler karşılanıncaya kadar demokratik haklarını kullanmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, süreci yakından izlemeye devam edeceklerini ifade etti. Sendikalı emekçiler ayrıca meclis üyelerinden destek beklediklerini dile getirdi.