2026 yılı Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, yaklaşık 16.5 milyon emekli ve hak sahibi ikramiye ödemeleri için gün sayıyor. Bu yıl 27 Mayıs'ta idrak edilecek bayram öncesinde "emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu arama motorlarında ilk sıralara yerleşti. Hükümetin daha önce sabitlediği rakamlar üzerinden hesaplara geçecek olan Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, vatandaşın hem bayram alışverişi hem de kurban ibadeti için kritik bir öneme sahip. Peki, milyonların beklediği ödeme takvimi nasıl işleyecek ve kimler bu haktan tam olarak yararlanacak?

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram bütçesini rahatlatan ikramiye tutarı bu bayramda da değişmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlendi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara geçen 4.000 TL ile birlikte emekliler bu yıl toplamda 8.000 TL ikramiye almış olacak. Kurban Bayramı için yatırılacak bu tutarda herhangi bir ek artış yapılmayacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Bayram ikramiyesinden sadece doğrudan emekli olanlar değil, vefat eden sigortalıların yakınları da aldıkları hisse oranında faydalanıyor. Bu kapsamda dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerinin ödemeleri hisselerine göre hesaplandı. Yüzde 75 hisse sahibine 3.000 TL, yüzde 50 hisse sahibine 2.000 TL ve yüzde 25 hisse sahibine ise 1.000 TL ikramiye yatırılacak.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Milyonların merakla beklediği ödemelerin bayramdan önceki hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Tahmini takvime göre emekli ikramiyeleri 18 ile 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara geçecek. Hedeflenen son tarihe göre ikramiyelerin en geç 22 Mayıs Cuma gününe kadar tüm emeklilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Kesin ödeme günleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından TC kimlik numarasının son hanesine göre yakında ilan edilecek.

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR, YENİ EMEKLİLER FAYDALANACAK MI?

Bayram ikramiyesi hakkı sadece mevcut emeklilerle sınırlı kalmıyor. Bayram tarihinden önce emeklilik dilekçesini veren ve işlemleri tamamlanan yeni emekliler de bu ödemeden yararlanıyor. İkramiye alacak geniş kesim içinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şehit yakınları ve gaziler de yer alıyor. Ayrıca vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları ile şeref aylığı sahipleri de ikramiye alacak hak sahipleri arasında bulunuyor.