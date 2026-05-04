Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediyesi mayıs ayı birinci olağan meclis birleşimi, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde gerçekleştirilirken toplantıya İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) ve Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili mesajlar damga vurdu. AK Partili meclis üyeleri çöp sorunu üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cemil Tugay’ı eleştirirken; Başkan Yıldız ise sorunun çözümü için ‘ortak akıl’ vurgusu yaptı.

AK Partili Önler’den ‘Kuş Cenneti’ çağrısı: Öncü olalım

Toplantıda İZKUŞ ile ilgili önerge veren AK Partili meclis üyesi Kadir Önler, “Çiğli meclis üyesi vasfıyla İZKUŞ’u temsil eden birlik olarak seçildik ve Çiğli’yi temsil ediyoruz. Bu birlik iki yıldır faal değil. Çiğli, Karşıyaka, Menemen, Foça ve Büyükşehir birliği temsil ediyor. Buna destek olarak ilçeler 200 bin lira, büyükşehir de 1 milyon 200 bin destek veriyor. Çiğli’de flamingoların kenti olarak sizin de orada olmanızı beklerdik. Çiğli milliyetçisiyim; Çiğli’de doğdum, burada yaşıyorum. ‘Bir insan yaşadığı yeri neden sever?’ demiştiniz, biz de Çiğli’yi çok seviyoruz. Çiğli İzmir’de çöpüyle, arıtmasıyla adlandırılıyor ama Kuş Cennetimiz var. Bizim bunu öne çıkarmamız gerekirken bu birliğin dahi kapanması söz konusu. Aziz Başkan döneminde bakanlıkta bir protokol imzalanmış. Alana tatlı su veriliyor, balıkçı barınağı, gezinti yolları, bilimsel çalışmalar yapılıyor. 2017’de bakanlıkla bazı anlaşmalar sonrası protokol feshediliyor. Birlikte şu anda sadece toplantılar yapılıyor. 2022 yılında kapatma kararı alınmış. Şu anki müfettiş en son ‘Neden kapatmıyorsunuz ya da faaliyet alanlarını geliştirin’ diyor. Şu anda birliğin açılması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde zor olduğu için kağıt üzerinde devam ediyor. Kuş cenneti en önemli reklam alanımız. Bu birliğin bizim öncülüğümüzde tekrar faaliyete açılmasını bekliyoruz” dedi.

‘Üzerimize düşen ne varsa hazırız’

AK Partili Önler’in açıklamalarının ardından söz alan Başkan Yıldız, “2014-15 yılında Homa Dalyanı’nda Ege Üniversitesi Su Fakütesi ile Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi arasında bir protokol vardı. O kooperatifin bir başkanı da vardı; kardeşi bu işi ticarete döktü diyerek Aziz Başkan kızdı ve kapattı. Bizim üzerimize düşen ne varsa yaparız. Orada Leukai Antik Kenti var. Biz iki hafta önce orada dikkati çekmek için yürüyüş yaptık. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Çöp sorunu tartışmalara neden oldu!

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili meclis üyesi Özgür Kaner, “Harmandalı ciddi bir sorun. Gündemden düştü gibi düşünsek de ya Cemil Başkan’a yanlış bilgi veriliyor… İzmir’in çöpü Harmandalı’ya dökülemediği için Manisa’ya dökülüyor. Oradan sızıntı su, Bergama ve Çiğli’ye taşınıyor. Harmandalı Çöplüğü’nde sızıntı suyun tankerlerle basıldığını öğrendik. Harmandalı’dan Atık Su arıtmaya kadar ayrıştırılacağını duyuyoruz. Büyükşehir’in Manisa’dan tankerlerle bunu Harmandalı’ya simsiyah suyun aktığı yerde sessiz kalmayacağınızı düşünüyoruz. Manisa’nın da yavaş yavaş dile getirdiği bir olay var. Bergama’nın da isyana varan eleştiri ve talepleri var. Bu dönüp dolaşıp Çiğli’de başımıza bela olmadan yüksek sesle dile getirmemizde fayda var” dedi.

“Çiğli tehlike altında”

“Çiğli çöp derdinden kurtulabilmiş değil” sözleriyle devam eden Kaner, “Çiğli Arıtma’nın özelleştirilmesi, bundan kaynaklı sorunlar, Manisa’daki sızıntı suyun tankerlerle geri taşınmasından Çiğli tehlike altında. Bizim mücadeleye soluk almadan devam etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Harmandalı’da olduğu gibi atık sularda da benzer sorunlar yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bakanlığa karşı pankart açalım” önerisi

CHP’li meclis üyesi Yakup Yenice de “Neden bu çöp meselesi çözülemiyor? Bakanlık bulunan yerlere ÇED raporu vermediği için biz bu sorunu yaşıyoruz. Tüm partiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı pankartlarımızı hazırlayıp bir çalışma yapalım” ifadelerini kullandı.

Tugay’a sert eleştiri: Utanması lazım

AK Partili meclis üyesi Mürşit Avcı “Cemil Tugay üç yere başvuru yapıyor. Bunlardan biri Çiğli. Artık Cemil Bey’in Çiğli ile ilgili bir ÇED talebinde bulunmaması gerekiyor. Ağzına alırken bile utanması lazım” diye konuştu.

Başkan Yıldız sürecin geçmişini anlattı

Meclis üyelerinin çıkışları ardından Başkan Yıldız, “Menderes’te geçtiğimiz dönem Tunç Soyer döneminde hatta ondan önce Aziz Başkan Emiralem’de bir kamulaştırma yaptı. Çok büyük para ödendi. Menemen Belediye başkanı o zaman karşı çıktı. Yamanlar’a getirildi; yeraltı su seviyesi yüksek diye tüm oda başkanları isyan etti. Karşıyaka’dan çıktı, Torbalı’ya geçti. Ahali Aziz Başkan’ın arasında domates sebze meyve attı. Aziz Başkan ‘Ben bu çöpü evime mi götüreceğim’ diye isyan etti. O dönem iktidar Aziz Başkan ile kavga etmek yerine destek verseydi bu sorun çözülürdü” dedi.

“Siyasetçilerin tepindiği bir konu”

“Cemil Tugay göreve gelince çöp sorununu kucağında buldu” mesajı da veren Yıldız, “Türkiye’de 100 yıldır süren toplumsal bir mutabakat sorunu var. Alevi sorunu, Kürt sorunu gibi bitmek bilmeyen sorunlar olduğu gibi bu da İzmir’in kanserli sorunu. Siyaset üstü yaklaşılması gerekiyor. Evet, Harmandalı ve Çiğli fazlasıyla bedel ödemiş. Ama bu konu İzBB’nin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Ortak akılla çözülmesi gerekiyor. Bu çöp sadece CHP’lilerin, AK Partililerin, MHP’lilerin değil. O yüzden siyaset üstü bir anlayış lazım. Son iki yıldı yaşanan siyasi atmosferlerle birlikte siyasetçilerin siyaseten malzeme bulduğunda tepindiği bir konu. Umarız bu konu bir an evvel Çiğli ve İzmir’in gündeminden çıkar” diye konuştu.