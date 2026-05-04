Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sokakları yenilemek ve ulaşımı konforlu hale getirmek için başlattığı yol bakım seferberliğini hız kesmeden sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, bozulan yollar onarılırken kaldırımlar da yeni bir görünüme kavuşturuluyor.

7 bin 231 metrekarelik alan yenilendi

Belediye ekipleri, son 90 günlük süreçte Karşıyaka genelinde saha çalışmalarını artırdı. Toplamda 7 bin 231 metrekarelik büyük bir alanda yol ve kaldırım yenileme işlemleri yapıldı.

Yalnızca yollar değil, yayaların güvenliğini sağlayan bariyer dubalar da elden geçirildi. 374 adet dubanın montaj ve onarımı kısa sürede bitirildi.

Çalışmaları yerinde inceledi

Çalışmaları yalnızca raporlardan takip etmeyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sahaya inerek görevlilerle bir araya geldi.

Demirköprü Mahallesi 6180/1 Sokak’taki kilit parke taşı döşeme işlemlerini yerinde gözlemleyen Ünsal, teknik ekipten sürecin gidişatıyla ilgili detaylı bilgi aldı. Çalışmaları bizzat gören Başkan Ünsal, sahada görev alan işçilere de teşekkür etmeyi unutmadı.

Yıldız Ünsal: "Düzenli ve konforlu kent için çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyakalıların yaşam konforunu artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yıldız Ünsal, "Karşıyaka’nın dört bir yanında vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak ve sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz.

Hizmetlerimizi sürdürmek için özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha düzenli ve konforlu bir kent yaşamı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.