İstanbul ve Ankara'nın hâkimiyetindeki listede Güzelbahçe, Bursa'dan Nilüfer ile birlikte tek metropol dışı temsilci konumunda. Peki bu ilçe neden bu kadar öne çıkıyor?

İzmir'in en zengin ilçesi neden Güzelbahçe?

İzmir'in en zengin ilçesi unvanını taşıyan Güzelbahçe, körfezin batısında, Urla ile Narlıdere arasında uzanıyor. TÜİK'in 2022, 2023 ve 2024 verilerini birleştirerek hazırladığı SES raporunda, hane halklarının gelir seviyesi, eğitim durumu ve meslek bilgileri bir arada değerlendirildi.

İlçenin bu konuma gelmesinde sahil hattındaki lüks site projeleri büyük rol oynuyor. Eğitim düzeyi yüksek, profesyonel meslek gruplarından oluşan bir nüfus yapısı, gelir seviyesini ortalamanın üzerine çekiyor. Konut fiyatlarındaki artış da bu tabloyu destekliyor.

Türkiye'nin en zengin ilçeleri sıralaması

Türkiye'nin en zengin ilçeleri sıralamasında zirvede Ankara'dan Çankaya yer alıyor. Onu Kadıköy ve Beşiktaş takip ediyor. Listede Etimesgut, Nilüfer, Bakırköy ve Güzelbahçe de bulunuyor.

TÜİK verilerine göre en üst ve üst sosyoekonomik seviyedeki hanelerin yüzde 28,6'sı İstanbul'da, yüzde 11,5'i Ankara'da, yüzde 6,7'si ise İzmir'de yaşıyor. Türkiye genelinde hanelerin sadece yüzde 1,1'i en üst kategoride yer alıyor. Bu oran, zenginliğin büyük kentlerin belirli ilçelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

İzmir'de zenginlik haritası nasıl şekilleniyor?

Resmi sıralamada Güzelbahçe öne çıksa da İzmir'de yüksek gelir grubunun yoğunlaştığı başka bölgeler de var. Konak ilçesindeki Alsancak, Karşıyaka'daki Mavişehir, Narlıdere'deki Sahilevleri ve Güzelyalı'nın dniz manzaralı yalıları kentin diğer prestij alanları arasında. Çeşme'nin Alaçatı semti ise yazlık olmaktan çıkıp daimi yaşam alanına dönüşmüş durumda.

Yine de TÜİK'in resmi ölçümleri esas alındığında İzmir'in en zengin ilçesi tek bir adı işaret ediyor: Güzelbahçe. Sosyoekonomik seviye skoru, ilçenin sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin tamamında üst sıralarda yer almasını sağlıyor.