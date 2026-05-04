Türkiye genelinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için sokaklarda görev yapan bekçiler, emniyetin önemli bir parçası haline geldi. Bu kadrolarda yer alıp düzenli bir meslek sahibi olmak isteyen gençler, resmi makamlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Henüz Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) cephesinden resmi bir takvim yayınlanmadı. Ancak farklı kamu kurumlarının açtığı yeni ilanlar, adayların beklentisini artırdı. Peki, bu yıl bekçi alımı var mı? 2026 bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları neler?

2026 EGM VE PA BEKÇİ ALIMI YAPACAK MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 yılına ait yeni bir bekçi alımı duyurusu henüz paylaşmadı. Polis Akademisi'nin son açıklamalarında da güncel bir ilanın bulunmadığı vurgulandı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, bekçi alım süreçleri genellikle yılın ilk yarısında başlıyor. Adayların başvuru takvimini kaçırmamak için resmi kurumların duyurularını ve EGM sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

BEKÇİ ALIMI VAR MI, DSİ İLAN AÇTI MI?

Emniyet bünyesinde bekleyiş sürerken, istihdam fırsatları diğer kurumlarda devam ediyor. Son olarak Devlet Su İşleri (DSİ), kendi bünyesinde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapacağını açıkladı. DSİ'nin bekçi kadroları için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınıyor. Şartları sağlayan adaylar, İŞKUR sistemi üzerinden işlemlerini tamamlıyor.

2026 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EGM'nin yeni ilanı yayınlanmadığı için güncel şartlar henüz kesinleşmedi. Fakat adaylar hazırlıklarını önceki yılların kriterlerine göre yapıyor. Geçmiş ilanlarda, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise mezunu olması istendi. Fiziksel olarak en az 167 santimetre boy ve 18-27 arası beden kitle indeksi şartı arandı. Ayrıca başvuru yapılan ilde en az bir yıldır ikamet etmek, askerliği tamamlamak, 18 yaşını doldurup 31 yaşından gün almamış olmak en temel kurallar arasında yer aldı. Adayların adli sicilinin temiz olması, uyuşturucu veya alkol tedavisi görmemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silah taşımaya engel bir sağlık sorununun olmaması da gerekiyor.