Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel basın temsilcileriyle iftarda buluşmasının ardından kendisini hedef alan iddialara sert bir yazılı açıklamayla yanıt verdi. "İzmir’de Son Dakika" isimli sosyal medya hesabının paylaşımlarını "itibar suikastı" ve "algı operasyonu" olarak nitelendiren Çankırı, meselenin perde arkasında geçmişte engellediği çakarlı araç konusu olduğunu iddia etti.

"Gazetecilik değil, maskeli bir tetikçilik"

Yapılan karalama kampanyasının arkasındaki gerçek nedeni kamuoyuyla paylaşan Ceyda Bölünmez Çankırı, hedef alınmasının sebebinin mesleki bir eleştiri değil, kişisel bir husumet olduğunu dile getirdi. Söz konusu sosyal medya mecrasının yöneticisinin geçmişte kendi ismini kullanarak emniyet güçleri karşısında ayrıcalık talep ettiğini iddia eden Çankırı, "Bu şahıs, şahsi aracına taktırdığı usulsüz çakar lamba ile trafikte yakalandığında, makamımızı ve ismimizi kullanarak imtiyaz elde etmeye çalışmıştır. Kendi aracımda dahi bulunmayan bir düzeneği, ismimi kullanarak kanunsuz bir şekilde kullananlara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz" dedi. Çankırı, o gün hukuksuzluğa "dur" dedikleri için bugün "gazetecilik" maskesi altında bir tetikçilikle karşı karşıya kaldıklarını savundu.

"Dijital zorbalık ve sansürle gerçekler karartılamaz"

Sosyal medya üzerinden kendisine destek veren vatandaşların mesajlarının silindiğini ve hesaplarının engellendiğini belirten Çankırı, bu tavrı "zavallı bir acziyet" olarak tanımladı. Kendi mecralarında sahte bir gerçeklik algısı yaratarak sadece duymak istedikleri yorumları bırakanların İzmir kamuoyunu manipüle edemeyeceğini söyleyen Milletvekili Çankırı, "Halkın sesini ve bizim cevaplarımızı sansürleyen bu zihniyet, İzmir’in iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Bir sosyal medya hesabını şantaj ve sansür sopası olarak kullanmak, dijital bir zorbalıktır. Ancak bilinmelidir ki; hiçbir 'silme' tuşu hakikati karartmaya yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Yargı süreci başlatıldı: "İftira bir basın faaliyeti değildir"

Açıklamasında yalan haber yaymanın ve şantajla siyaseti dizayn etmeye çalışmanın Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında açık bir suç olduğunu hatırlatan Çankırı, konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. İftira ve şantajla İzmir siyasetine yön vermeye çalışan karanlık zihniyete karşı tüm hukuki süreçleri başlattığını vurgulayan Çankırı, adaletin tecelli edeceğine olan inancını dile getirdi. Kirli kalemlerin oyunlarına gelmeyeceklerini belirten Milletvekili, İzmir’in ve hakikatin yanında durma kararlılığını yineledi.

Basın emekçilerine teşekkür mesajı

Açıklamasının sonunda, tartışmaların odağındaki mecranın aksine, İzmir’in nabzını dürüstçe tutan basın mensuplarına teşekkür eden Çankırı, "Dün akşam samimiyetin ve emeğin harmanlandığı iftar soframızda bizlerle olan, hakikatin peşinde koşan tüm basın emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Çankırı, İzmir halkını yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetlerine karşı her zaman dik duracaklarını belirterek kamuoyuna saygılarını sundu.