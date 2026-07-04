Son Mühür / Konak Belediyesi’nin yeni hizmet binasının yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu süreçle ilgili açıklamalarda bulunarak belediye binasının açılışı için 9 Eylül ve 9 Ekim tarihlerini işaret etmiş; inşaatın aksamaması için firmaya bu ayki hak edişlerin ödemesinin kendilerince yapıldığını belirterek konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de ‘ödeme ihtarı’ gönderdiklerini duyurmuştu. Başkan Mutlu’nun ardından süreçle ilgili AK Parti Konak’tan dikkati çeken bir çıkış geldi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, inşaat alanının önüne giderek Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

Hizmet binasının inşaatını önüne gelerek çektiği video ile Büyükşehir’e seslenen AK Partili Başdaş, şu açıklamayı yaptı:

“Yılan hikayesine dönen Konak hizmet binasının önündeyiz. Yıl 2026'nın ortası. 2025'te bitmesi gereken bina, yıl 2026 daha bitmedi. Büyükşehir Belediyesi bu hizmet binasını yapsın diye Konak'ın üç tane değerli malını aldı. Bu üç tane değerli malının maliyeti iki buçuk milyar lira. Ve burası 2025 yılında bitmesi gerekiyor. Fakat Büyükşehir'in ödemesi gereken 250 milyon lira firmaya ödemedi. Ödemediği için şu anda burada çalışma durmuş durumda. Ve Konak Belediyesi Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu bu hafta meclis toplantısında şu ifadeyi dile getirdi: “Parayı ödemiyorlar, ben ihtar çektim.” Konak Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'ne parayı ödemediği için ihtar çekti. Firma yetkilileri de diyor ki, “Bizim alacağımız 250 milyon lira ödenmezse biz işi tamamen durduracağız.” Özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Konak üç tane değerli mülkünü aldınız bu hizmet binasını yapacaksınız diye. Bu üç tane değerli mülkün maliyeti iki buçuk milyar. Siz bunu 413 milyon liraya bitireceksiniz. Ve 413 milyonun 250 milyonu daha ödemediniz. Bir an önce bu firmanın alacağını ödeyin ve bu hizmet binası hizmete girsin.”