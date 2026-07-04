Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlı sistem hafta sonu planlarını doğrudan etkiliyor. Kurumun yayımladığı son verilere göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar sokağa çıkmadan önce güncel meteorolojik uyarıları inceliyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Batı Karadeniz'in bazı bölümleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi için sağanak ile gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde gün içinde aralıklarla yağmur yağacak. Uzmanlar, bu bölgelerdeki yağışların kısa süreliğine şiddetini artırabileceğini belirtiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacak. Ankara'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakimken, başkentin bazı ilçelerine öğleden sonra kısa süreli sağanak düşecek. İzmir'de ise yağış ihtimali bulunmuyor. Şehirde hava parçalı ve az bulutlu geçerken, sıcaklıklar mevsim normallerinde kalacak.

BURSA, YALOVA, BALIKESİR VE KOCAELİ İÇİN HANGİ UYARILAR YAPILDI?

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sistem en çok Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli hattını zorlayacak. Bu illerde zaman zaman kuvvetli sağanak yağacak. Yetkililer ani su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge halkını uyardı.

METEOROLOJİ HANGİ TEDBİRLERİ İSTEDİ?

Kurum, yağış beklenen illerde yaşayanların güncel tahminleri anlık takip etmesini öneriyor. Açık alanda vakit geçireceklerin, sürücülerin ve deniz ulaşımını tercih edenlerin olası tehlikelere karşı tedbirli davranması gerekiyor. Hava şartlarındaki hızlı değişim ihtimaline karşı gün içinde yayımlanacak yeni raporlar büyük önem taşıyor.