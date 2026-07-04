Siyah-beyazlı yönetim, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Fransa Ligue 2'de forma giyen genç yıldıza kancayı taktı. Clermont ile yürütülen pazarlıkların ardından İstanbul'a davet edilen oyuncu, sağ ayağını etkili kullanması ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle biliniyor. Türkiye'nin genç milli takımlarında da ter döken oyuncunun futbol geçmişi ve maliyeti gün yüzüne çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Sağ ayağını oldukça etkili kullanan Fakılı, hücum hattının sol kanadında görev alıyor. İhtiyaç halinde sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da oynayabilen genç yetenek, çok yönlü futbol stiliyle teknik heyetin elini güçlendiriyor.

İLHAN FAKILI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDENECEK?

Beşiktaş yönetimi, yerli oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Clermont ile sıkı bir pazarlık süreci yürüttü. Siyah-beyazlıların, kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

İLHAN FAKILI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Fransa'nın Saint-Priest-en-Jarez kasabasında 20 Ocak 2006 tarihinde doğan İlhan Fakılı, 20 yaşında. Fransa ve Türkiye çifte vatandaşlığı bulunan yetenekli oyuncu, Süper Lig'de yerli oyuncu statüsünde sahaya çıkacak. Genç futbolcu aynı zamanda Türkiye'nin alt yaş milli takımlarının formasıyla ter döküyor.

İLHAN FAKILI'NIN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Geride kalan sezonda Fransa'da istikrarlı bir grafik çizen genç kanat oyuncusu, takımıyla 34 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandıran Fakılı, takım arkadaşlarına 5 de gol pası verdi.