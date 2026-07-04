Son Mühür- İzmir’in Konak ilçesinde kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ileriye taşıyabilmek için gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Tuzcu Mahallesi 775 Sokak üzerinde yan yana konumlanan iki tescilli binanın projesi tamamlanarak İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayından geçti.

Başkan Mutlu: "Kentlinin kullanabildiği kamusal alanlar yaratıyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, asırlık binaların restorasyonuna en yakın zamanda başlayacaklarını dile getirerek, “Konak’ın köklü tarihini, kültürel zenginliğini, kentin dokusuyla yeniden bütünleştirip, kentlinin kullanabildiği kamusal alanlar yaratıyoruz. Buna en güzel örneklerimizden biri şu anda modern sanata ev sahipliği yapan Kıllıoğlu Hamamı oldu. Hamdi Dalan Sabun Müzesi restorasyonumuz devam ediyor. Şimdi de Tuzcu Mahallemizde, tescilli iki binamızın projesi Kurul onayı aldı. En kısa zamanda restorasyonuna başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Asırlık yapılar kent yaşamına yeniden kazandırılacak

Tuzcu Mahallesi 775 Sokak üzerinde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve bağış yoluyla Konak Belediyesi mülkiyetine kazandırılan 61 ve 63 numaralı yapılar, belediyenin titizlikle yürüteceği restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Kendine has özellikleri korunarak yenilecek olan 20. yüzyıl başlarına tarihlenen, bitişik nizamdaki bu yapılar; kentin ihtiyaçlarına cevap verecek kamusal kullanım alanları olarak hizmet verecek şekilde planlanıyor.