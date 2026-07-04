İzmir Konak'ta işlem iptali yapan bir ATM ve arkasını dönen bir emekli, akılalmaz bir hırsızlık olayının kapısını araladı. Bankamatik haznesinden geri çıkan 7 bin lirayı gören arkadaki müşteri, parayı cüzdanına atıp hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Güvenlik kameraları devredeydi. O anlar saniye saniye kayda geçti.

Mobil bankacılığa bakarken borç parası uçtu

Fevzipaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir ATM'nin önüne gelen işçi emeklisi 57 yaşındaki Mehmet Yaşasın Yalçın, borçlarını kapatmak ve faturalarını ödemek için biriktirdiği 7 bin lirayı üniteye yerleştirdi. Cihaz parayı içeri çekince işlem tamamlandı sandı. Sıradaki kişiye yer vermek için kenara çekilen Yalçın, cep telefonunu çıkarıp mobil uygulama üzerinden paranın hesabına geçip geçmediğini kontrol etmeye başladı.

Tam o esnada ATM, muhtemelen bir arıza ya da teknik iptal nedeniyle parayı haznesinden dışarı çıkardı. Sıradaki müşteri cihazın başına geçtiğinde karşısında nakit paraları buldu. Parayı teslim etmek yerine cüzdanına koyup hızla gözden kayboldu. Şok ediciydi.

"Bulduğun parayı bankaya verebilirdin"

Kaldırımda beklerken parasının bir başkası tarafından alındığını fark edemeyen emekli Yalçın, durumu anladığında hemen karakola koştu. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Yalçın, yasal süreçleri başlattığını belirtti.

"Parayı yatırıp onay tuşuna bastım ve bekledim. Kaldırımda telefona bakarken birinin gelip düğmeye bastığını, parayı cebine koyup gittiğini sonradan öğrendik. Bu vatandaş parayı bulduğunda bankaya teslim edebilirdi, götürmemeliydi."

Borçlar ve faturalar yarım kaldı

Bankamatikleri sürekli kullandığını ve daha önce başına hiç böyle bir olay gelmediğini söyleyen Yalçın, çalınan parayla telefon masraflarını ve biriken borçlarını ödeyeceğini dile getirdi. Şahsın parayı kendi malıymış gibi rahatça götürmesine isyan eden mağdur emekli, şimdi adaletin tecelli etmesini ve parasının iade edilmesini bekliyor. Polis, kamera kayıtlarındaki şüphelinin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.

