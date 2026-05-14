Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş., sağlık sektöründeki hamlelerine kamu ihaleleriyle devam ediyor. İzmirli iş insanlarından olan Atilla Sevinçli ve Mert Sevinçli yönetiminde bulunan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen milyonluk ihalede en uygun teklifi vererek ihaleyi kazandı.

İstanbul’daki sağlık ihalesini kazandılar!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “KHHB-4’e Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 2026 Yılı Cihaza Bağlı Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin kazananı belli oldu.

Tahmini bedeli 42 milyon 575 bin TL olarak açıklanan ihale, 19 milyon 295 bin TL teklif sunan Meditera tarafından kazanıldı. Şirket tarafından sunulan teklifin yaklaşık maliyetin oldukça altında kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Üretimi Tire'deki fabrikada yapıyor!

Merkezi İzmir’de bulunan şirket, Tire Organize Sanayi Bölgesi içindeki üretim tesisinde sağlık sektörüne yönelik çeşitli tıbbi ürünlerin üretimine devam ediyor.

Firma tarafından hastanelerin ihtiyaç duyduğu anestezi sistemleri, yoğun bakım solunum devreleri ile onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama ekipmanları alanında faaliyetler sürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi ihalesini de kazanmışlardı!

Şirket, kısa süre önce bir başka büyük kamu ihalesini kazanmasıyla gündeme gelmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından gerçekleştirilen “2026 Yılı Kemoterapi Malzemeleri Alımı” ihalesini de kazanan şirket, 30 milyon 337 bin TL teklif vermişti.

