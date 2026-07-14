Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günün 10. Yılında yayımladığı mesajda 15 Temmuz’un Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önemini ve tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Milletin iradesi, hainin idaresine galip geldi."

Bursalı Aksoy "15 Temmuz, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma iradesini gösterdiği ve destan yazdığı bir gecedir." dedi. 15 Temmuz’un hükümetten daha çok vatandaşı ve Türk milli iradesini hedef alındığını belirtti. Darbe sırasında vatandaşların üzerine ateş açılmasını ve bombalar yağdırılmasını hatırlattı. "Milletin iradesi, hainin idaresine galip geldi." ifadelerini kullandı.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere ise minnetle andığını belirtip 15 Temmuz gecesinin unutmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı’nın temelini oluşturdu

Darbe girişimden medyanın oldukça etkisi olduğunu belirten Aksoy, darbe girişimi sırasında basının öneminden bahsetti. Gazetecilerin sahadaki dinamiğini takdir etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte vatandaşların birlik ve beraberlik duygusunun Cumhur İttifakı’nın temelini oluşturduğunu söyledi.

Yıllar geçse dahi FETÖ’nün gerçekleştirdiği bu darbe girişimin unutulmayacağının altını çizdi. Bursalı Aksoy, devletin her kurumunda FETÖ uzantılarına karşı yürütülen mücadelenin aynı hassasiyet ve kararlılıkta adım adım ilerlediğini, devletin terör örgütleriyle olan mücadeleyi vurguladı.