Dünya Kupası heyecanı yarı final karşılaşmalarıyla sürüyor. Şampiyonluk biletini almak isteyen İngiltere ve Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kozlarını paylaşıyor. Kaybeden tarafın üçüncülük maçına çıkacağı, kazananın ise finale yükseleceği bu randevu Türkiye'deki taraftarlarca da yakından izleniyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, oynanacağı stat ve yayınlanacağı kanal belli oldu.

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere ve Arjantin'i karşı karşıya getirecek yarı final maçı 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saatiyle tam 22.00'de başlayacak bu maçı kazanan taraf adını doğrudan finale yazdıracak.

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yarı final mücadelesini Türkiye'deki sporseverler TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyecek. Televizyon başındaki izleyiciler maçı Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip edebiliyor. Dileyenler Türksat uydusu veya TRT'nin dijital platformları üzerinden de yayına ulaşabilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İngiltere ile Arjantin arasındaki bu zorlu karşılaşma ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde oynanacak. İki takım, binlerce futbolseverin tribünleri dolduracağı Mercedes-Benz Stadyumu'nda sahaya çıkıyor.