SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Güzelbahçe Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında MASAK verileri doğrultusunda düzenlenen ikinci operasyonda, tutuklu başkan Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Kübra Günay ve kardeşi Hüseyin Günay gözaltına alındı. Soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli bir delil ise Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin sorgu tutanaklarından çıktı. Şüpheli Nermin Günay ifadesinde, hesaplarındaki şüpheli para hareketlerini eşinin ve oğlunun talimatıyla gerçekleştirdiğini beyan ettiği ortaya çıktı.

MASAK Raporları Sonrası Eş Zamanlı Baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında, MASAK verileri üzerinde yapılan kapsamlı analizler tamamlandı. Yapılan teknik ve mali analizler sonucunda örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 7 şüpheli tespit edildi. Belirlenen isimlerin yakalanması amacıyla İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Temmuz 2026 sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Kübra Günay, kardeşi Hüseyin Günay ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Eşimin ve Oğlumun İsteği Üzerine Yaptım

Soruşturmanın odağındaki aile içi para trafiğine ilişkin en kritik ayrıntı, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin sorgu tutanaklarında ortaya çıktı. Şüpheli Nermin Günay, mahkeme huzurundaki ifadesinde hesaplarındaki dikkat çeken para transferlerine itiraflarda, '2024 yılında eşim ve oğlum yerel seçimlere ilişkin çalışmalar yaparken seçim çalışmaları kapsamında bir takım masraflar meydana geliyordu. Bana sorulan Özlem hanıma yapmış olduğum 500.000 TL'lik banka EFT işlemi de yine bu kapsamda yapılmış bir ödemedir. Ben bu ödemeyi eşim ve oğlumun talimatı üzerine gerçekleştirdim. Bana sadece bir IBAN numarası verilmiştir' dediği öğrenildi.

Avukatlardan 'Seçim Çalışması' Savunması

Sorgu zaptında yer alan ifadelere göre Nermin Günay'ın müdafi avukatları Metin Saray ve Bora Sartan da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve para hareketlerinin doğrudan eşi Mustafa Günay ile oğlunun yönlendirmesiyle yapıldığını savundu. Avukat Bora Sartan savunmasında, müvekkili Nermin Günay'ın diğer şüpheli Özlem hanımı sadece bir kez merhabalaşmak dışında tanımadığını belirterek, Müvekkil 2024 yılında seçim döneminde eşinin ve oğlunun talimatı ile çeşitli ödemeler gerçekleştirmiştir. Bunlar seçim çalışmalarına ilişkin masraflardır' diyerek müvekkilini savundu.

Soruşturma Genişleyerek Devam Ediyor

Seferihisar dosyasında yer alan bu 'aile içi talimat' ifadeleri ve MASAK'ın belirlediği şüpheli mali hareketler, jandarmanın bugün düzenlediği ikinci dalga operasyonun temel dayanaklarından birini oluşturdu. Bugün gözaltına alınan Ahmet Günay, İmran Kübra Günay ve Hüseyin Günay'ın jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.