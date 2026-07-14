Son Mühür / Atakan Başpehlivan – İzmir Valiliği tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi, farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Bu kez merkezin konukları, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri ve eğitmenleri oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan fotoğraf, video, dijital anlatım ve etkileşimli deneyim alanlarını gezen öğrenciler, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananları kronolojik bir akış içerisinde inceleme fırsatı buldu.

"Çocuklarımıza vatan sevgisini bu ziyaretlerle aşılıyoruz"

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Şehmus Ak, merkezdeki ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, çocukların tarih bilinci ve millî değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Ak, şunları söyledi:

"Biz bu konuya çok duyarlıyız. Konu ülkemiz ise ülkemizin tarihini anlatan bu tür etkinliklere ve müzelere çocuklarımızı getiriyoruz. Hem vatan ve millet sevgisini aşılamak hem de halkın demokrasi mücadelesiyle zafer kazandığı bu önemli tarihi olayları yeni nesillere aktarmak istiyoruz."

"Programımızı değiştirip buraya geldik"

İzmir'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi'nin açıldığını öğrenince programlarını değiştirdiklerini ifade eden Ak, yaşadıkları duyguları şu sözlerle anlattı:

"Bu tür bir etkinliğin olduğunu duyar duymaz programımızı değiştirip buraya geldik. O gün yaşanan acıları bugün burada yeniden hissediyoruz. Yaşananlar milletimizin ve demokrasimizin zaferiydi. Ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyorum. Bu halkta bu iman ve birlik ruhu olduğu müddetçe kimse bu ülkeyi yıkamaz."

15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi, farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırlamayı sürdürürken; 15 Temmuz'un toplumsal hafızada canlı tutulmasına ve millî irade bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.