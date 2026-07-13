Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen atama sisteminde yeni bir dönemi başlatan Akademi Giriş Sınavı temmuz ayının sonunda yapılacak. ÖSYM, binlerce adayın başvurduğu sınavın takvimini güncelleyerek hem oturum saatlerini hem de sonuçların açıklanacağı günü duyurdu. Sınav gününü bekleyen eğitim fakültesi mezunları, genel yetenekten alan bilgisine uzanan testlerin detaylarını inceliyor.

2026 MEB-AGS VE ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı son takvime göre 2026-MEB-AGS ile ÖABT oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü düzenlenecek. Kurum daha önce sınavı 12 Temmuz olarak planlamıştı. Ancak 7-8 Temmuz'da başkentte yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu yüzden sınav tarihi iki hafta ileriye kaydı. Adaylar sonuçları 26 Ağustos 2026'da öğrenecek.

ÖSYM BAŞKANINDAN SINAV TARİHİ AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, takvim değişikliğini sosyal medya platformu X hesabı üzerinden adaylara duyurdu. Ersoy mesajında, "12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

2026 MEB AGS'DE KAÇ SORU VAR, SINAV KAÇ DAKİKA?

Sınavın ilk aşaması olan ve tüm adayların girdiği AGS oturumunda 80 soru yer alıyor. Saat 10.15'te başlayacak bu test 110 dakika sürüyor ve 12.05'te bitiyor. Öğleden sonraki ÖABT oturumunda ise adaylar 50 soru çözüyor. ÖABT ilköğretim grubu için sınav 90 dakika sürüyor ve saat 16.15'te tamamlanıyor. Ortaöğretim grubu adaylarının sınavı ise 15.55'te sona eriyor.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarını Millî Eğitim Akademisine seçmek için bu merkezi sınavı uyguluyor. ÖSYM'nin yürüttüğü süreçte adayların genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan yeterlilikleri ölçülüyor. Buradan alınan puan, öğretmenin akademiye yerleşmesindeki en temel ölçütü oluşturuyor.

AGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER GİREBİLİR?

Sınava eğitim fakültesi mezunları ile öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans bölümlerini bitirenler giriyor. Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayanlar ve yurt dışı diplomalarında denklik şartını sağlayanlar da başvuru yapıyor. Erkek adaylarda askerlik şartı aranırken, kurum AGS başvurularında herhangi bir yaş sınırı uygulamıyor.