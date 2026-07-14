Eksik beyanda bulunduğu belirlenen İzmirli mükelleflere, durumlarını yasal zemine oturtmaları için tam 15 gün mühlet veriliyor. Kendilerine tebligat ulaşan şahıslar, bu kısıtlı zaman dilimi içerisinde vergi dairelerine giderek yahut Dijital Vergi Dairesi platformuna giriş yaparak düzeltme beyanında bulunmak zorunda kalıyor. Doğru rakamların sisteme eksiksiz işlenmesinin ardından, geçmişte eksik bırakılan tapu harçlarının tahsilatı kurum tarafından gerçekleştiriliyor.

Yetkili birimler, İzmir genelindeki satışlarda taraflara yasal bir de çıkış kapısı sunuyor. Gönderilen resmi zarfların içerisinde özel olarak hazırlanmış bir dilekçe yer alıyor. Mükellefler, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere bu dilekçeyi kullanabiliyor. Form üzerinde taşınmazın bilgileri, işlem tarihi, yevmiye numarası, tapuda gösterilen sahte bedel ve elden verilen gerçek bedel ayrıntılı olarak isteniyor. Süreç pişmanlık çerçevesinde yürütülse bile, ortaya çıkan harç farkı devletin kasasına ödenmek mecburiyetinde kalıyor.

Sorumluluk Hem Alıcıda Hem Satıcıda

Tanınan 15 günlük hakka rağmen kuruma bildirimde bulunmayan dosyalar, idarenin sert yüzüyle karşılaşıyor. İşlemsiz bırakılan kayıtlar üzerinden doğrudan kapsamlı bir vergi incelemesi başlatılıyor. Vergi Usul Kanunu gereğince yürütülen bu denetimlerin sonunda, eksik ana paranın ödenmesi talep edilirken ayrıca kişilere vergi ziyaı cezası tatbik ediliyor. İlaveten farklı hukuki yaptırımlar da ilerleyen süreçte gündeme gelebiliyor.

İzmir'deki bu dev denetim ağının arka planında ise müthiş bir çapraz sorgulama mekanizması yatıyor. Gayrimenkulün piyasa değerini belirlemek için sadece tapu memurunun önündeki kağıtlara bakılmıyor. Emlak sitelerindeki çevrimiçi ilanlar, banka transfer dekontları, vergi dairelerinin istihbaratları ve kamu kurumlarındaki kayıtlar milimetrik olarak eşleştiriliyor. Üstelik bu yasal yükümlülük yalnızca mülkü satan kişiyi bağlamıyor. Harç ödemesi her iki taraf için de kanuni bir mecburiyet olduğu için, idare İzmir'deki alıcı ve satıcı hakkında ayrı ayrı adli ve idari yollar izliyor.